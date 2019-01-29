ضربه مهلک نصرالله به تل آویو؛ ۲ گزینه پیش روی نتانیاهو

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: هنوز گفتگوی شنبه شب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با شبکه المیادین صهیونیستها را به خود مشغول کرده است و علاوه بر مقامات صهیونیست، تحلیلگران این رژیم نیز به آن واکنش نشان داده اند.

«ایهود یعاری» مستشرق صهیونیست که ارتباطات محکمی با بخش های امنیتی تل آویو دارد در گفتگویی با یک رسانه صهیونیست اذعان کرد: «باید با جدیت کامل حرفهای نصرالله را مورد توجه قرار داد به ویژه بخشی از حرفهای وی که اعلام کرد ایران، سوریه و حزب الله به طور جدی به دنبال واکنش نشان دادن به حملات اسرائیل هستند. دبیر کل حزب الله لبنان خطوط قرمز جدیدی قرار داد که می توان از آن به عنوان قواعد درگیری یاد کرد از جمله تهدید به واکنش نظامی است. خطرناکتر آن که نصرالله از واکنش نظامی به عملیات اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در اراضی لبنان سخن گفت. سیاستگذاران در اسرائیل باید حرفهای نصرالله را کاملا جدی بگیرند. کاملا با نصرالله درباره اینکه دخالت اسرائیل در سوریه با شکست راهبردی همراه بوده است، موافقم. آنچه نصرالله درباره پیروزی حزب الله و متحدانش یعنی ایران، سوریه و روسیه در سوریه گفت، کاملا درست است».

نگاه کارشناس

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر معروف مسایل منطقه در واکنش به سخنان اخیر دبیر کل حزب الله در رای الیوم نوشت: سید حسن نصرالله نه تنها بیمار نبود، بلکه در نهایت صحت، نقشه راه آینده مقاومت، امکانات و راهبرد جدید آن در پاسخگویی به صهیونیستها را تبیین کرد و لرزه بر ارکان آنها انداخت.

بسیاری انتظار داشتند که نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بیمار و همراه با پزشکان و پرستاران و یا روی صندلی متحرک در مصاحبه زنده شبکه «المیادین» ظاهر شود، چرا که شایعه های رسانه های اسرائیلی و برخی از مریدان آنها در شبکه های عربی حکایت از بیماری نصرالله داشت، اما ناامید شدند و وی نصرالله، بشاش و هوشیار و خاطر جمع مانند همیشه ظاهر شد و نقشه راه آینده مقاومت را ارایه کرد بشاش و هوشیار و خاطر جمع مانند همیشه ظاهر شد و نقشه راه آینده مقاومت را ارایه کردو تحلیل های راهبردی از آنچه درباره این حزب و تحولات منطقه در جریان است، ارایه نمود و بسیاری از اطلاعات را برای نخستین بار افشا کرد.

نصرالله در سخنان خود نشان داد که او تنها «سید مقاومت» نیست، بلکه او «سید جنگ روانی» بوده و وحشت را در جان اسرائیلی ها انداخت و آنها را بر علیه «بنیامین نتانیاهو» که آنها را فریب داده، برانگیخت و به آنها نشان داد که نتانیاهو برای انگیزه های انتخاباتی و شخصی خود (همانند خلاصی از اتهام فساد) آنها را در ورطه بلاهای پرهزینه ای انداخته است. نتانیاهو سعی کرده بود تا ضربه پیشگیرانه ای به نصرالله برند و نسبت به قدرت ارتش اسرائیل هشدار داد، اما این هشدار وی بی ارزش بود و بیشتر باعث نگرانی شهرک نشینان صهیونیست شد.

کذب بودن ادعاهای نتانیاهو درباره ارتش رژیم صهیونیستی در آخرین جنگ این رژیم علیه مقاومت لبنان در سال ۲۰۰۶ و نیز در برابر مبارزان و قهرمانان نوار غزه در تجاوزهای اخیر آنها به این باریکه آشکار شد؛ اولین موشکی که به «عسقلان» در جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرد، نتانیاهو سراسیمه به سوی مصر شتافت و از او کمک خواست و خواستار آتش بس فوری شد.آنچه در سخنان نصرالله به لحاظ راهبردی چه درباره تونل ها یا دیوار حایل در مرزهای لبنان با سرزمین های اشغالی یا وضعیت داخلی لبنان اهمیت داشت و باعث توجه اسرائیل و اعراب منطقه می شود را می توان در نقاط زیر خلاصه کرد؛

نخست: تاکید بر اینکه حزب الله به اندازه کافی موشک های نقطه زن دقیق در اختیار دارد و می تواند اهداف راهبردی را در سرزمین های اشغالی هدف قرار دهد، همانند پایگاه های نظامی، ایستگاههای آب و برق و مخازن «آمونیاک سمی» در «حیفا» و حتی راکتورهای هسته ای در «دیمونا».

دوم: اعلام صریح و آشکار برای نخستین بار که عملیات نفوذ به شهرک الجلیل و آزادسازی آن ادامه دارد و جزئی اساسی از راهبرد مقاومت بوده و تلاش ها برای نفوذ در تمام نقاط مرزی است و تنها به چهار تونل محدود نمی شود، آنطور که نتانیاهو و سرویس جاسوسی صهیونیستها اعلام کردند.

سوم: اعلام اینکه همه فلسطین میدان جنگ آینده خواهد بود و موشک های مقاومت همه شهرها و بخصوص تل آویو را هدف قرار خواهد داد.

چهارم: تاکید بر اینکه شعله این جنگ با ارتکاب یک اشتباه از سوی نتانیاهو در سوریه یا نوار غزه شعله ور شده و هشدار دادن به اسرائیلی ها که پشیمانی بزرگ برای آنها است، چرا که هزینه هرگونه تجاوز بسیار گران خواهد بود.

پنجم: تاکید براینکه در هر لحظه سوریه و محور مقاومت می تواند معادلات و متغیرهای پاسخگویی به تجاوزهای اسرائیل به سوریه را به خصوص درباره حمله به تل آویو تغییر دهد و تبیین اینکه محور مقاومت در گذشته اولویت خود را به امور داخلی اختصاص داده بود، اما اکنون در موضع قوی تری برای برخورد مستقیم با هرگونه تجاوز اسرائیل قرار دارد؛ به معنی دیگر زمان سکوت و عدم پاسخگویی تغییر کرده است.

ششم: تاکید بر اینکه «معامله قرن» مسکوت مانده، چرا که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی که مهمترین ترویج کننده آن در میان برخی کشورهای عربی بود و این مساله بقای او برای ۵۰ سال را تضمین می کرد، با بحران های داخلی و خارجی درگیر شده و نیاز به کسی دارد که خود وی را نجات دهد.

هفتم: بحران در میان ترکیه و کردها در شرق فرات و بازگشت «رجب طیب اردوغان» به توافق «آدانا»، اعتراف رسمی به بازگشت ارتش سوریه به شمال و شرق برای خروج از این بحران بوده و اعتراف به این است که استان «ادلب» (در شمال سوریه) به بحران برای ترکیه با حضور گروه تروریستی «جبهه النصره» در آن تبدیل شده و حل مسالمت آمیز آن برای آنها ارجحیت دارد».

هنگامی که نصرالله همه شایعات صهیونیستها را برباد داد

اما آنچه درباره حرفهای نصرالله می توان گفت این است که دبیر کل حزب الله لبنان جای هیچ گونه برداشت و تحلیلی برای صهیونیستها باقی نگذاشت به ویژه که آنها قبل از گفتگو به ترویج شایعاتی پرداخته بودند و مدعی شده بودند که این گفتگو دریکی از تونلها ضبط شده است و هدفشان کاستن از تاثیرات منفی بر اسرائیلی ها بود.

جدای از آن مدت گفتگو که حدود ۱۹۵ دقیقه یعنی حدود سه ساعت و ربع بود عکس گمانه زنی های اسرائیلی ها بود که دیدار را دو ساعت و نیم و ضبط شده می دانستند. انجام این گفتگو نشان دهنده سلامت کامل سید حسن نصرالله بود و اینکه وی از حیث بدنی و جسمی و روحی و روانی توان این گفتگو را داشت.

از حیث زمان این گفتگو همزمان با مرحله حساس و پیچیده ای است که منطقه شاهد آن است از تحولات سوریه شامل حضور النصره در ادلب تا تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سوریه و تبعات آن و بهانه های ترکیه برای ادامه دخالت در سوریه تا تلاش کشورهای عربی برای ازسرگیری روابط با دمشق و نیز اهداف داخلی نتانیاهو از افزایش تحرکاتش علیه محور مقاومت و نیز موضوع بحران دولت لبنان بود.

از حیث مضمون نیز این گفتگو حاوی موارد مهمی بود که نمی توان آنها را نادیده گرفت و حاوی پیامهایی به ویژه برای رژیم صهیونیستی بود که از جمله آنها می توان به آمادگی حزب الله برای هر رویارویی احتمالی به هر شکل و در هر زمان و مکانی که باشد، اشاره کرد. این آمادگی از حیث تسلیحاتی و عدم نیاز به سلاح جدید و آمادگی نیروهای حزب الله است.

این گفتگو خنثی کردن اهداف نتانیاهو بود و به عبارت دیگر نصرالله جنگ نرم علیه نتانیاهو در انتخابات اسرائیل به راه انداخت. نتانیاهو برای تحقق اهداف انتخاباتی خود سعی در دستاوردهای تخیلی داشت از طریق تبلیغات و جنجال برای عملیات موسوم به سپر شمال داشت.

دبیر کل حزب الله لبنان همچنین برآمادگی محور مقاومت برای مقابله با هرگونه حماقت اسرائیل تاکید کرد و مفهومش این است که محور مقاومت پس از حمله اخیر اسرائیل به سوریه تصمیم راهبردی گرفته است یعنی واکنش نشان دهد محور مقاومت پس از حمله اخیر اسرائیل به سوریه تصمیم راهبردی گرفته است یعنی واکنش نشان دهد . سید حسن نصرالله شکست امنیتی و استخباراتی اسرائیل را آشکار ساخت و به نوعی توان اطلاعاتی تل آویو را به سخره گرفت.

قدر مسلم آن است که محور مقاومت در بهترین حالت خود قرار دارد به ویژه که ترکیه به توافق اضنه(آدنا) برای هماهنگی با سوریه در مبارزه با تروریسم روی آورده است و کُردهای سوری نیز پس از اینکه آمریکا آنها را تنها گذاشت به دمشق روی آورده اند.

اما نتانیاهو دو گزینه بیشتر ندارد یا اینکه تسلیم واقعیت و قواعد درگیری که محور مقاومت قرار داده است بشود که این یعنی از بین رفتن آمال انتخاباتی نتانیاهو است که سبب می شود یا در انتخابات برنده نشود یا پیروزی بسیار ضعیفی داشته باشد و مجبور به ائتلاف بندی و دادن امتیاز شود یا اینکه به گزینه دوم یعنی ماجرایی جویی منطقه ای روی آورد که این به مثابه خودکشی سیاسی وی است و این گزینه محتمل است.

اما محور مقاومت ترسی ندارد و منتظر ماجراجویی نتانیاهو است تا تجاربی که به دست آورده است را به کار گیرد و درس فراموش نشدنی به رژیم اسرائیل بدهد.