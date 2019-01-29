نیروهای امدادی درسیلاب غیرتی عمل کردند/دستمان خالی از تجهیزات بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور ظهر سه شنبه در ستاد مدیریت بحران لرستان با اشاره به وقوع سیلاب شب گذشته در این استان به ویژه خرم آباد، گفت: برای مواقع بحران سیستم هشدار دهنده قوی تر را نیاز داریم.

وی با بیان اینکه تلاش دستگاه های امدادی قابل تقدیر است، مخصوصا کسانی که با لباس غواصی مراجعه می کردند به منازل و ساکنین را تخلیه می کردند، تصریح کرد: این بچه ها تنها غیرتی کار کردند، تجهیزاتی نداشتند.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر اینکه سوار بیل لودر شدن از نظر استاندارد ممنوع است، حالا با این لودر افراد را هم انتقال دادیم، افزود: خوشبختانه اطلاع رسانی اینقدر خوب بود که همه مردم ساختمان های همکف را ترک کردند و رفتند در طبقات بالا.

مرادپور با اشاره به اینکه نمی خواهم گله کنم اما مدیریت بحران یک مجموعه ای است که باید به یکدیگر کمک دهیم، ادامه داد: بودن کنار مردم در این مواقع خیلی موثر است، مردم خیلی هم به ما فحش دادند، حتی تا مرز کتک زدن هم آمدند، دست هم بلند کردند بزنند توی صورت شهردار، اما ظهر عذرخواهی کردند.

وی یادآور شد: معلوم شد مدیر باید کنار مردم باشد واین حرف ها را هم بشنود، برای همین حقوق می گیریم و پست گرفته ایم.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه در سیلاب کشته نداشتیم و این نکته ای مثبت بود، اظهار داشت: برای اتفاقات بعدی باید هماهنگ تر باشیم؛ به مدیرکل بنیاد مسکن گفته ایم سیستم ارزیاب را بفرستند، همین که بروند در خانه مردم یادداشت کنند چه خسارتی وارد شده مردم آرامش پیدا می کنند.

مرادپور با بیان اینکه اولین تقاضا این است که گروه ارزیاب تا آخرین خانه را ارزیابی کنند، دوستان آتش نشانی و هلال احمر تا آخرین لحظه باید کنار مردم باشند، تصریح کرد: در مورد تجهیزات، همه دستمان خالی بود. سه یا چهار لودر داشتیم که برای این حجم از خسارت کافی نیست و کارایی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه پل های موقت شهر خرم آباد چندمین بار است که برای مردم دردسر درست کرده اند، افزود: پیشنهاد من این است که بعدازظهر امروز این پل ها تخریب شوند.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه قطعا خسارات وارد شده میلیاردها تومان است، ادامه داد: باید مستندسازی خوبی در این حوزه صورت بگیرد تا بتوانیم اعتبارات لازم را بگیریم.