«سفیران آمریکایی» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سفیران آمریکایی» با موضوع بررسی شخصیت‌های الگوساز برای کودکان پسر، در کمتر از سه ماه پس از رونمایی آن، با استقبال خوب علاقه‌مندان روبه‌رو شده و توسط انتشارت تلاوت آرامش به چاپ دوم رسید.

در مقدمه این کتاب آمده است: «تکنولوژی و ثروت، بزرگترین ابزار دنیای غرب برای مشکلات دنیای صرفاً مادی آن است؛ دنیایی که خدا و معنویات، هیچ ارزش و جایگاهی در تفکر و زندگی مردمانش ندارند. در چنین دنیایی، رشد و تعالی روحی بشر بی‌معنا است، لذا اساساً قهرمانی در این فرهنگ وجود ندارد تا بشود به آن افتخار کرد؛ بنابراین باید قهرمانانی ساخته شوند، هر چند این قهرمانان، خیالی باشند.

ابرقهرمان‌های غربی، عموماً یا فضایی هستند (مانند سوپرمن) یا جادوگرند (مانند هری پاتر) یا با استفاده از ثروت و تکنولوژی فوق پیشرفته، به توانایی‌هایی دست می‌یابند (مانند بتمن) و یا مانند اسپایدرمن، بر اثر یک جهش تکاملی برگرفته از تفکر داروینیسم، به ابرقهرمان تبدیل می‌شوند. برخی نیز مانند بن تن، ابرقهرمان بودنشان را، هم مدیون قدرت موجودات فضایی و هم، جهش تکاملی‌ای که با موجودات دیگر پیدا می‌کنند، هستند.»

در این مجموعه، شناسنامه و سبک زندگی پنج تن از این شخصیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. این شخصیت‌ها عبارتند از: بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن، بن تن و هری پاتر؛ در این مجموعه سعی شده تا علاوه بر نشان دادن چگونگی جهانی شدن آن‌ها و چگونگی القای ناخودآگاه سبک زندگی این شخصیت‌ها، راهکارهای روانشناسی برای جلوگیری از کاهش آثار مخرب آن‌ها ارائه شود.