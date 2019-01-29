جنگ در سوریه جنگ علیه امنیت منطقه و محور مقاومت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز (سه شنبه) در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، به روابط دیرینه دو کشور که از زمان مرحوم حافظ اسد آغاز و مستحکم شد، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این مناسبات در سال های اخیر تقویت شده و به فضل الهی بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

وی با اشاره به آنچه در سال های اخیر بر سوریه گذشت، خاطرنشان ساخت: جنگ در سوریه، جنگ علیه دولت و ملت سوریه نبود، بلکه جنگ علیه امنیت منطقه و محور مقاومت بود، که البته با تدبیر و حکمت دولت و ملت سوریه و پشتیبانی و حمایت دوستان این کشور با شکست مواجه شد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اگر در گذشته تردیدی نسبت به ریشه های این جنگ و حامیان تروریسم وجود داشت، امروز برای همگان آشکار شده است این جنگ با پشتیبانی فکری، مالی و کمک های نظامی غربیها به ویژه آمریکا و برخی کشورهای منطقه شروع شد و تداوم یافت. امروز خود آنها اعتراف می‌کنند که به این جنگ با هدف ضربه زدن به محور مقاومت و برای ناامن کردن منطقه دامن زدند.

جهانگیری با تجلیل از پیروزی دولت و ملت سوریه در برابر تروریست ها، بر این نکته که امنیت جهان وابسته به امنیت منطقه است تأکید کرد و اظهار داشت: اگر داعش در منطقه دولت تشکیل می داد و هسته های گروه های تروریستی از بین نمی رفت، غربیها باید شاهد ترور، خشونت و جنایت های غیرانسانی در کشورهای خود می شدند، بنابراین آنها باید قدردان سوریه و کشورهایی باشند که در مبارزه با تروریسم پیشتاز بودند.

وی نشست «آستانه» میان کشورهای مختلف و نیز همکاری تهران، آنکارا و مسکو را برای پایان منازعه در سوریه را راهگشا توصیف کرد و با اشاره به حضور هیأت بلندپایه ایرانی در دمشق، گفت: حضور این هیأت در مقطع زمانی کنونی حاوی این پیام است که جنگ سوریه رو به پایان است و زمان بازسازی این کشور فرا رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان این که مذاکرات خوبی در چارچوب چهاردهمین کمیسیون مشترک دو کشور و نیز میان مقامات دو کشور در روز گذشته به منظور تسریع در اجرای توافقات گذشته انجام شد، گفت: امضای قرارداد همکاری های اقتصادی راهبردی دو کشور جهتگیری های اصلی برای فعالیت فیمابین را مشخص کرده و به اجرای بهتر توافق ها کمک خواهد کرد.

جهانگیری برگزاری همایش میان تجار دو کشور با همت اتاق های بازرگانی را زمینه ساز حضور بیشتر بخش خصوصی ارزیابی کرد و خواستار همکاری بیشتر سه کشور ایران، عراق و سوریه در عرصه های مختلف اقتصادی نظیر همکاری های ریلی، انرژی و درمانی و فرهنگی شد.

بشار اسد: سوریه خواهان همکاری متقابل با ایران برای توسعه اقتصادی است

رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: مناسبات دو کشور در چهل سال گذشته هر روز مستحکم تر شده است و دو کشور همواره در روزهای دشوار و سخت حامی یکدیگر بوده اند و باید این روند را ادامه دهند.

بشار اسد با اشاره به مقاومت دولت و ملت سوریه در برابر تروریست ها و تداوم این مشی برای ریشه کن کردن تروریسم در سوریه گفت: پس از آزادسازی کامل سوریه، بازسازی این کشور مهمترین اولویت دولت است و ما خواهان حضور و همکاری بیشتر شرکت های دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف هستیم.

وی بر پیگیری توافق های قبلی فیمابین تأکید کرد و گفت: باید در این راستا اقدامات موثرتری انجام شود و حضور هیأت بلندپایه ایرانی و برگزاری نشست تجار می تواند ثمربخش باشد.

رئیس جمهور در سوریه با قدردانی از رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت ایران از کشور سوریه در جریان مبارزه با تروریسم و مداخله خارجی، گفت: تشکر عمیق خود را از ملت ایران برای انجام کارهای مهم و حمایت همه جانبه از ملت مسلمان سوریه اعلام می کنم.

بشار اسد با تأکید بر اینکه دو کشور در شرایط سخت اقتصادی و تحریم های آمریکا قرار دارند، گفت: ما کمک های دولت و ملت ایران در دوران سخت جنگ با تروریسم را هرگز فراموش نمی کنیم. سوریه خواهان همکاری متقابل با ایران برای توسعه اقتصادی است و از هیچ اقدامی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

پس از این دیدار، بشار اسد و معاون اول رئیس جمهور در دیداری خصوصی مهمترین موضوعات مورد علاقه طرفین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.