۲۰۰طرح عمرانی همزمان بادهه فجر در رباط کریم به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رباط کریم طی سخنانی از بهره برداری از چهل طرح برکت انقلاب و رونمایی از چهل اختراع بسیجیان، پاسخگویی مسئولان شهرستان به مردم در طرح چهل شب چهل مسجد و ده ها برنامه فرهنگی و ورزشی هم زمان با چهلمین فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر در دهه فجر امسال در پرند به متقاضیان تحویل داده می شود.

وی گفت: افتتاح مرکزتفریحی پارک آسمان در پرند نیز دیگر طرح قابل بهره برداری در رباط کریم است.

فرماندار رباط کریم گفت: بیش از ۲۰۰طرح عمرانی با ۱۲۱میلیارد تومان اعتبار در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به بهره برداری خواهد رسید.

ساداتی اضافه کرد: امروز باید همه مسئولین برای عملی شدن وعده ها تلاش کنند، تا شاهد عشق بیش از پیش به ایران و نظام اسلامی باشیم، البته مشکلاتی در کشور داریم، که باید با وحدت و انسجام به حل آن ها بپردازیم.

وی از برنامه ریزی دقیق ستاد مدیریت بحران رباط کریم به ویژه برای شهرداری ها در حوزه درون شهری خبر داد و گفت: امروز بیش از پیش آمادگی ریزش نزولات آسمانی را داریم.