به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور، گفت: امروز متاسفانه مشکلات مردم دیده نمی شود و اهتمام لازم بین مسئولان برای رفع این مشکلات وجود ندارد و کشور حالت رها شده به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر دام کشور و نهاده های دامی به خارج از کشور قاچاق می شود، افزود: در گذشته قیمت دام «نر» گران تر بود اما در حال حاضر شرایط بالعکس شده و این موضوع نشان دهنده یک ساماندهی است که می خواهند کشور را از لحاظ مسائل دامی و تامین مایحتاج مردم دچار مشکل کنند و متاسفانه عزم و اراده ای در برخورد با این مسائل وجود ندارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: بیکاری، فقر وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل کرده اما برخی آقایان همانند رئیس جمهور گاهی آدرس های اشتباه می دهند و در تریبون ها موضوع حصر را مطرح می کنند، امروز مشکلات مردم، صف های طولانی گوشت و برنج در سرمای زمستان، بیکاری، افزایش آسیب های اجتماعی، اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی است.

ذوالنوری گفت:اما برخی آدرس های فریب به مردم می دهند تا توجه آنها را از مشکلات اصلی کشور منحرف کنند همانند موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها که معاون رئیس جمهور عنوان می کند تمام امکانات و توان را برای حل این مشکلات به کار می گیرد.

وی گفت: مردم توقع دارند برای حل مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال آن ها نیز تمام امکانات و همت مسئولان به کار گرفته شود.