کشف ۱۳۰۰ عدد قرص‌ روانگردان در اسدآباد

سرهنگ افشین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ۲ واحد صنفی در شهرستان اسدآباد اقدام به نگهداری و خرید و فروش قرص های روانگردان و غیر مجاز می کنند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اخذ مجوز قضایی در بازرسی از این ۲ واحد صنفی، یک هزار و ۲۶۳ عدد قرص روانگردان و غیر مجاز و ۳ هزار و۳۷۰ cc شربت متادون را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه ۲ متهم در این خصوص دستگیر شدند، از دستگیری ۱۳ سارق و کشف ۷ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری گفت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای پلیسی، ۱۳سارق دستگیر و ۷ فقره انواع سرقت کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست به توصیه های پلیس در خصوص پیشگیری از بروز سرقت توجه کنند