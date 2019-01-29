معرفی آثار راه یافته به نخستین جشنواره تئاتر محیطی موزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امرایی دبیر نخستین جشنواره تئاتر موزه، اسامی آثار راه یافته به نخستین دوره جشنواره تئاتر محیطی موزه را که قرار است در موزه انقلاب و دفاع مقدس برگزار شود، اعلام کرد.

به گفته امرایی نمایش های «او که آمد» به نویسندگی رضا فقیهی، «ارتفاعات الله اکبر» نوشته پژمان شاه وردی، «تاول سرخ» نوشته مریم بی دختی، «کات» نوشته فرامرز قلیچ خانی، «چشم های انتظار» به نویسندگی سوران حسینی (مشروط به بازبینی)، «ماهی‌ها در خاک می میرند» به نویسندگی اصغر تنهایی (مشروط به بازبینی)، «عقیل» به نویسندگی فاطمه خدایاری، «بوی باروت است نه باران» نوشته احمد صمیمی، «پرده خوانی انقلاب» نوشته اکبر قهرمانی، «نذر» نوشته سعید بوکائی، «تولد» به نویسندگی میثم سرابادانی، «می شود مثل او بود» به نویسندگی صادق کیانی مقدم، «راز پرده عشق» به نویسندگی رضا درویشی، «اسوه» به نویسندگی بهنام کاوه، «شب و هزار سال تنهایی» به نویسندگی پروانه سهل ضامنی، «مرحله آخر» به نویسندگی مسعود محرابی و «خدیجه» به نویسندگی داود براهیمی (مشروط به بازبینی) آثار راه یافته به این جشنواره هستند.

نخستین جشنواره تئاتر موزه با دبیری مجید امرایی از ۱۳ تا ۱۸ بهمن در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.