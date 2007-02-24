برندگان " نیمروز " سیستان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه این جشنواره ، عصر سوم اسفندماه با حضور مدعوین ، شرکت کنندگان در جشنواره و علاقه مندان عرصه ادب در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد .

در این مراسم حجت الاسلام قربانپور - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان - هنر را صفادهنده ذائقه انسان ها دانست و گفت : آنگاه که هنر در مقابل یک تشکیلات مدون قرار بگیرد می تواند سیراب کننده جان خسته محتاج به آن باشد .

وی افزود : این باور در اذهان اندیشمندان قرار گرفته که اگر خلاء درونی انسان ها با هنر پر شود، وی دیگر احساس پوچی نخواهد کرد.

رئیس سازمان تبلیغات استان از اهالی قلم خواست در هر جلوه ای از هنر که قرار گرفتند ، تلاش کنند هنرشان را در مبنای تعهد به نظام جمهوری اسلامی عرضه کنند .

در ادامه این مراسم ، محمد رضا گودرزی مدرس و منتقد کانون ادبیات ایران و از داوران جشنواره ، در قالبی نمادین به داستان خوانی پرداخت .

گفتنی است جشنواره با اجرای موسیقی مقامی بلوچی توسط استاد غلام رسول دینارزهی و گروه همراه و اجرای ضرب آیینی - مذهبی توسط مرشد دهمرده ای ادامه پیدا کرد .

در پایان مراسم مهناز رونقی از داوران جشنواره به قرائت بیانیه هیات داوران پرداخت و سپس از برگزیدگان جشنواره توسط مجید مصلحی مدیرکل دفتر امور مجلس و استان های حوزه هنری ، حسنعلی نوری فرماندار زاهدان ، محمد جواد جزینی، محمد رضا گودرزی و مهناز رونقی داوران جشنواره ، حجت الاسلام قربانپور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان و مهدی کیخا رئیس حوزه هنری استان با اهدای لوح یادبود و سکه بهار آزادی تقدیر شد .

بر اساس این گزارش، در بخش ویژه ، داستان " سلام " از نیلوفر هاتف رستمی از زاهدان برگزیده شد و 5 سکه تمام بهار آزادی و لوح افتخار دریافت کرد .

در بخش موضوعی ، داستان " زن ها تا سینه و مردها تا کمر " به قلم کرم رضا تاج مهر از لرستان به مقام اول دست یافت و با سه سکه تمام بهار آزادی و لوح افتخار از وی تقدیر شد .

داستان " دندان طلا " نوشته خسرو عباسی خودلان از کرج نیز به مقام دوم رسید و با دو سکه تمام بهار آزادی و لوح افتخار تقدیر شد .

همچنین داستان " پیچان پیچان ، رج به رج ، ارس" از لیلا صبوحی خامنه از مشهد به مقام سوم رسید و با یک سکه تمام بهار آزادی و لوح افتخار تقدیر شد .

در بخش آزاد نیز " صید قزل آلا " نوشته شیوا رمضانی از کرج به مقام اول دست یافت. " بیگ بابه " نوشته حبیب الله صادقی و " خمار شب " نوشته سارا خاکزاد از تهران بطور مشترک دوم شدند و مقام سوم نیز مشترکا به " موضوع انشاء کاملیا " از محمد غلامی از همدان رسید و " ببین یک کلاغ چگونه چهل کلاغ می شود " از مرضیه حاجیان از تهران رسید.