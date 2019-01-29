به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی فرشادان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به رییس جمهور، گفت: اگر مفهوم توسعه مرکزگرا و توسعه نامتوازن را محصول بی توجهی به مطالبات استانها به حساب بیاوریم، بدون شک بخشی از پیشرفت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی هر استانی در گرو پایبندی به اهداف و راهبردهای مندرج در سند توسعه نهفته است.

وی با بیان اینکه ساختار این سند سیاست های کلان و اسناد بالادستی است،افزود: این سند در دو سطح و برنامه عملیاتی تهیه و تدوین شده است و اکنون در حضور نمایندگان تذکر می دهم امضاء رئیس جمهور را بی اعتبار کرده اند؛ تدوین سند توسعه کردستان دوبار از سوی رییس جمهور دستور داده شد اما مسئولان آن را اجرا نمی کنند،آیا بی اعتبار شدن امضاء دولتمردان سزاوار است؟

نماینده مردم سنندج با تاکید براینکه اگر مواد این سند اجرایی شود موضوع حق آبه کردستان تعیین تکلیف می شود، اظهارداشت: بخشی از مشکلات اشتغال پایدار، جاده های روستایی و مشکلات روستائیان حل می شود، چرا که بخشی از روستاهای کردستان به دلیل نداشتن راه مناسب دچار مشکل شده و خالی از سکنه هستند.

فرشادان تصریح کرد: کردستان حدود ۸ درصد آب‌های کشو را در خود جای داده است اما متاسفانه برخی از روستاها با تانکر آب آشامیدنی خود را تامین می کنند.

وی خطاب به رئیس جمهور، گفت: مطالبه کردها و اعضای مجمع نمایندگان کردستان توسعه اقتصادی در تمام حوزه ها و مناطق است، اقتصاد کردستان فلج مطلق است و عقب ماندگی ریشه داری در تمام زوایای کشاورزی، تولید، راه و آب وجود دارد و مسئولان نمی خواهند آن را ببینند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: روزی کردستان بخشی از میدان جنگ رژیم بعث عراق بود و کردها از مملکت دفاع می کردند و امروز هم فلاکت و کوله بری بر کردها چیره شده است در حالی که امروزه وقت جبران است.

فرشادان اظهار داشت: بارها اعلام کردم که کردستان به بودجه جهشی نیاز دارد و هیئت دولت باید مشکلات کردستان را به طور ویژه مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه همه مسئولان بدانند که کردستان به همان اندازه که به قطب تولید گندم، دام پروری و توت فرهنگی معروف است، به همان اندازه می تواند قطب گردشگری و صنعتی کشور باشد، گفت زیرا غنی ترین معادن طلا و آهن در کردستان وجود دارد اما عده ای کمر همت به غارت کردستان بسته و معادن کشورمان همچنان خام فروشی می شود و متاسفانه به کردستان ظلم می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: امروز بیکاری، طلاق، خودکشی، اعتیاد، بی تدبیری، تبعیض و سایر آسیب های اجتماعی در کردستان بیداد می کند بنابراین در اینجا سکوت نماینده کردستان خیانت به رای مردم تلقی می شود و کم کاری دولت خیانت به اعتماد مردم محسوب می شود.

فرشادان افزود: در شهرهای کردستان چه جوانان بیکار و نجیبی که شب ها در میان سطل زباله می گردند تا با جمع آوری کارتن و پلاستیک زندگی خود را مدیریت کنند بنابراین باید اعلام شود وعده های اشتغالزایی دولت به کجا رسید؟.

وی با اشاره به اینکه نظریه پردازان بر این بارو هستند که وعده های عملی نشده پاشنه آشیل یک سیاستمدار و خلاف عرف سیاسی است، می گوید: دولت باید به عنوان متولی ایجاد اشتغال از دیدن این صحنه ها شرمنده شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اعلام می کنم کردها منتظر رویکرد اعتدالی دولت تدبیر و امید بودند و این در حالیست که بازی با کلمات هیچ دردی را دوا نمی کند. امروزه برخی از مردم روزی خود را از داخل سطل های زباله پیدا می کنند.

فرشادان با بیان این مطلب که امروزه نخبگان و تحصیلکردگان، کرد برای امرار معاش کوله بری می کنند، تصریح کرد: نیمی از جامعه شهری در گرما و سرما در کنار خیابان و پیاده روها به دست فروشی مشغول هستند و کسی از درد آنها خبر ندارد؛ آقای رییس جمهور به داد مردم کردستان برسید و اعلام کنید در دو دوره ریاست جمهوریتان چند خانه در کردستان احداث شده یا از تعطیلی چند کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است.

وی گفت: اعلام کنید چند نفر از نخبگان کرد را در مدیریت های کلان کشور و دیگر استانها مشارکت داده اید؛ گفتمان غالب کرد ها این است که گره مشکلات کردستان را باز کنید؛ اعتبار سیاسی خودتان را در نزد کردها فراموش نکنید.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با اشاره به اینکه قصد گذاشتن چوب در بین چرخ دولت را ندارد، افزود: ما همچنان به خاطر مسائل ملی به دولت کمک خواهیم کرد اما دولت نیز نباید فراموش کند که افزایش درآمد و اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، توزیع عادلانه ثروت، توسعه سیاسی و بکارگیری نخبگان کرد در لایه های قدرت و همچنین کاهش فقر خواسته کردهاست.

فرشادان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع دیگری که در بعد سیاست خارجی در کانون توجه ما قرار دارد و دستگاه دیپلماسی باید نقش فعالی ایفا کند به ارتباط آقای ظریف با همتای ترک خود درباره مسأله‌ی جنگ‌افروزی ترکیه در کردستان سوریه بر می‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: پس از جنگ آفرینی در عفرین و کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان بی‌دفاع در این منطقه رئیس جمهور ترکیه این بار خود را برای کشتار در شرق فرات جزم کرده است.

وی ادامه داد: اگر ما حامی ستمدیدگان در فلسطین هستیم باید با همان چشم به مسأله‌ی مظلومیت کردها در کردستان سوریه نگاه کنیم. چرا ترکیه نمی‌خواهد بفهمد حذف کردها غیرممکن است؟ بنابراین با خونریزی، نسل‌کشی کردها و تجاوز به حریم کشور سوریه نمی‌تواند بازی برد بردی را برای افتضاحات پی در پی و شکست‌های سیاسی خود پیاده کند.

فرشادان با بیان اینکه کشتن کولبران یک نوع جنایت به شمار می آید و هر آزاده ای آن را نکوهش می کند، گفت: موضوعی که به سناریوی تکراری تبیین شده است و هر روز قلب ما کردها را می‌شکند از این رو امروز به عنوان وکیل مردم زبان پدران و مادرانی هستم که منتقد وضع موجود هستند.