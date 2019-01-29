دانه های قهوه در فضا برشته می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ژورنال، یک استارت آپ جدید هدف بلندپروازانه ای در نظر گرفته است و قصد دارد در فضا دانه های قهوه را برشته کند.

برای این منظور «آندرس کاوالینی» و «حارم الخفاجی» تصمیم دارند موشکی بسازند که کپسول مخصوص برشته کردن قهوه را همراه خود به فضا می برد.

طبق طرح اولیه این پروژه، موشکی به فضا فرستاده می شود و یک کپسول را در ارتفاع ۲۰۰ کیلومتری سطح زمین رها می کند. درمرحله بعد دانه های قهوه هنگام ورود دوباره کپسول به اتمسفر زمین برشته و درون یک تانک پرفشار شناور می شوند.

قرار است موشک برای این عملیات در ۲۰۲۰ به فضا ارسال شود. ۲ موسس استارت آپ Space Roaster مطمئن هستند که می توانند بهترین قهوه برشته شده را تامین کنند.

آنها معتقدند در فرایند معمولی برشته کردن قهوه، بیشتر دانه های آن در تماس با ظرف داغ می سوزند. اما طرح اولیه آنها قهوه را در گرانش صفر برشته می کند، بنابراین دانه های آن در کپسول شناور می شوند و به سطح داغ نمی چسبند و نمی سوزند. علاوه برآن دانه های قهوه در فضا با حرارت بیشتری برشته می شوند. دمای خارج کپسول حدود ۳۶۰ درجه سانتیگراد است و دمای داخل آن نیز حدود ۲۰۰ درجه سانتیگراد کنترل می شود.

موسسان استارت آپ مشغول مذاکره با شرکت هایی مانند «راکت لب» و «بلواوریجین» برای اجرای این پروژه هستند.