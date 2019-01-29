ملت ایران در مقابل هیچ دشمنی زانو نخواهد زد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان اینکه دشمن با اعمال تحریم‌ها، امروز هم تلاش دارد ملت ایران را به زانو در بیاورد افزود: تحلیل تحریم‌ها در افکار عمومی بسیار مهم است و اگر مردم از قصد دشمنان برای به زانو در آمدن ملت در مقابل آن‌ها آگاه شوند تحمل مشکلات برای مردم افزایش می یابد.

وی خطاب به صاحبان سخن و استفاده کنندگان از تریبون ها گفت: مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند.

وزیر اطلاعات گفت: در فرهنگ اسلامی مسئولیت ، آزمونی بزرگ و موقعیت خطیری است و منفعت جناحی و سیاسی، بازی در زمین دشمن و با طناب پوسیده او به چاه رفتن شرط عقل نیست.

حجت الاسلام والمسلمین علوی خطاب به مدیران استان گفت: در فرهنگ اسلامی همه چیز حاکمیت و حکومت برای مردم و خدمت به مردم است و این مدیریت‌ها و پست‌ها هم امانت مردم است بنگرید چگونه از این امانت استفاده می‌کنید.

وزیر اطلاعات گفت:در نظام اسلامی حاکم برای همه مردم است و تبعیضی در این زمینه روا نیست امنیت ،معیشت ،عدالت ، سلامت برای همه کسانیست که تحت نظر و زیر لوای حکومت هستند.

وی با اشاره به اینکه همدلی و همراهی دستگاه های امنیتی در همه حوزه ها موجب تامین امنیت برای مردم شده است افزود: امنیت جانی ، تامین امنیت مالی و اقتصادی و امنیت آبرویی آحاد جامعه وظیفه دستگاه امنیتی کشور است.

حجت الاسلام علوی از همدلی و همراهی اعضای شورای تامین و همه کسانی که برای امنیت و توسعه استان تلاش می‌کنند قدردانی کرد و افزود: همدلی تمامی دستگاه‌های متولی امنیت در کشور موجب رضایت و خوشحالی رهبر معظم انقلاب شده است.