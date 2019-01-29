رضا مهدی در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه معاونت فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در سه حوزه فعالیت میکند، اظهار داشت: در نظر داریم تا هر ساله برای دانشجویان دختر و پسر المپیادهای ورزشی را برگزار کنیم و این در حالی است که تعداد دانشجویان شرکت کننده در المپیادها به یک درصد از جمعیت کل میرسد و بر همین اساس درنظر داریم تا امکانات رفاهی و ورزشی در سطح دانشکدهها را گسترش دهیم.
وی با بیان اینکه در نظر داریم تا هر خوابگاه مجهز به اتاق سلامت، کفپوشهای چند منظوره و زمین چمن مصنوعی تجهیز شود، افزود: در بخش دانشجویی عمدهترین فعالیتهای ما در خوابگاه و رستورانها برنامهریزی شده است و بر همین اساس خوابگاههای ما رتبه بندی شهد و ۱۳.۵ میلیارد تومان به نوسازی، بازسازی و تجهیز ۱۸۸ خوابگاه تخصیص یافت.
اسکان قریب به ۴۰ هزار دانشجو در خوابگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای
معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه در حدود ۴۰ هزار نفر در خوابگاههای این دانشگاه اسکان دارند، ابراز داشت: این میزان اسکان دانشجو در خوابگاههای دانشگاه موجب شده است تا ریاست دانشگاه فنی و حرفهای کشور را نسبت به تجهیز، ترمیم، نوسازی و ساخت خوابگاه دانشجویی مصممتر کند.
وی با بیان اینکه سومین بخش حوزه کاری معاونت فرهنگی رد زمینه رستورانهای سطح دانشکده فنی و حرفه ای کشور است، گفت: تقریبا به ازای هر خوابگاه یک رستوران وجود دارد و در همین راستا رتبه بندی رستورانها انجام شده و نسبت به بهسازی، نوسازی و ترمیم آنها اقدام کردیم که اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.
اجرای طرح تجمیع رستوران های دانشکده های فنی و حرفه ای
مهدی از اجرای طرح تجمیع رستورانهای دانشکده های فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: با اجرای این طرح تعداد رستورانها از ۱۰۰ واحد به ۴۰ واحد کاهش پیدا کرد و این اقدام موجب صرفهجویی قابل توجهی در هزینهها شد.
وی ضمن اشاره به انجام امور فرهنگی و شرکت در جشنواره های حرکت، رویش و سایر برنامه ها ابراز داشت: تقویت کانونها بر اساس سیاستهای اتخاذ شده در دستور کار قرار دارد و با برنامهریزهای صورت گرفته سعی در تقویت هرچه بیشتر بسیج، تشکل ها و ۴۰۰ کانون فعال در مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور داریم.
افتتاح ۱۲ واحد مشاوره در دانشکده های فنی و حرفه ای کشور
معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه امور مشاوره و روانشناسی دانشجویان مورد غفلت واقع شده است، گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته ۱۲ واحد کلینیک مشاوره در ۱۲ استان کشور در دهه فجر سال جاری به صورت همزمان به بهرهبرداری می رسد و بر همین اساس تقریبا در همه مراکز، کانونهای همیاران سلامت، مشاور یا رابط مشاور وجود دارد.
وی با بیان تمامی امور با برنامه و کارشناسی شده انجام می شود، گفت: حدود ۳۰ کارگاه همجوار در خوابگاهها در مرحله اول به بهرهبرداری رسیده است ک این کارگاهها میتواند تولید درآمد برای دانشجویان نیز در بر داشته باشد.
مهدی از حضور خیران در مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور خبر داد و اظهار داشت: همزمان با برگزاری دهمین دوره المپیاد ورزشی در کاشان خوابگاه خیرسازی افتتاح و در شهرضا نیز یکی دیگر از خوابگاههای خیرساز به بهره برداری رسید، خرسندیم که خیران از سال گذشته تاکنون ۲۰ میلیارد تومان در حوزه های مختلف به این دانشگاه کمک کردند.
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