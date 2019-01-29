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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور:

۱۲ کلینیک مشاوره در دانشکده‌های فنی کشور به بهره‌برداری رسید

۱۲ کلینیک مشاوره در دانشکده‌های فنی کشور به بهره‌برداری رسید

کاشان - معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از بهره برداری ۱۲ کلینیک مشاوره در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور خبر داد.

رضا مهدی در حاشیه سفر خود به کاشان در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه  معاونت فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در سه حوزه فعالیت می‌کند، اظهار داشت: در نظر داریم تا هر ساله برای دانشجویان دختر و پسر المپیادهای ورزشی را برگزار کنیم و این در حالی است که تعداد دانشجویان شرکت کننده در المپیادها به یک درصد از جمعیت کل می‌رسد و بر همین اساس درنظر داریم تا امکانات رفاهی و ورزشی در سطح دانشکده‌ها را گسترش دهیم.

وی با بیان اینکه در نظر داریم تا هر خوابگاه مجهز به اتاق سلامت، کف‌پوش‌های چند منظوره و زمین چمن مصنوعی تجهیز شود، افزود: در بخش دانشجویی عمده‌ترین فعالیت‌های ما در خوابگاه و رستوران‌ها برنامه‌ریزی شده است و بر همین اساس خوابگاه‌های ما رتبه بندی شهد و ۱۳.۵ میلیارد تومان به نوسازی، بازسازی و تجهیز ۱۸۸ خوابگاه تخصیص یافت.

اسکان قریب به ۴۰ هزار دانشجو در خوابگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای

معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه در حدود ۴۰ هزار نفر در خوابگاه‌های این دانشگاه اسکان دارند، ابراز داشت: این میزان اسکان دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه موجب شده است تا ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور را نسبت به تجهیز، ترمیم، نوسازی و ساخت خوابگاه دانشجویی مصمم‌تر کند.

وی با بیان اینکه سومین بخش حوزه کاری معاونت فرهنگی رد زمینه رستوران‌های سطح دانشکده فنی و حرفه ای کشور است، گفت: تقریبا به ازای هر خوابگاه یک رستوران وجود دارد و در همین راستا رتبه بندی رستوران‌ها انجام شده و نسبت به بهسازی، نوسازی و ترمیم آنها اقدام  کردیم که اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان را به خود اختصاص داد.

اجرای طرح تجمیع رستوران های دانشکده های فنی و حرفه ای

مهدی از اجرای طرح تجمیع رستوران‌های دانشکده های فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: با اجرای این طرح تعداد رستوران‌ها از ۱۰۰ واحد به ۴۰ واحد کاهش پیدا کرد و این اقدام موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها شد.

وی ضمن اشاره به انجام امور فرهنگی و شرکت در جشنواره های حرکت، رویش و سایر برنامه ها ابراز داشت: تقویت کانون‌ها بر اساس سیاستهای اتخاذ شده در دستور کار قرار دارد و با برنامه‌ریزهای صورت گرفته سعی در تقویت هرچه بیشتر بسیج، تشکل ها و ۴۰۰ کانون فعال در مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور داریم.

افتتاح ۱۲ واحد مشاوره در دانشکده های فنی و حرفه ای کشور

معاون فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه امور مشاوره و روانشناسی دانشجویان مورد غفلت واقع شده است، گفت: خوشبختانه طی یک سال گذشته ۱۲ واحد کلینیک مشاوره در ۱۲ استان کشور در دهه فجر سال جاری به صورت همزمان به بهره‌برداری می رسد و بر همین اساس تقریبا در همه مراکز، کانون‌های همیاران سلامت، مشاور یا رابط مشاور وجود دارد.

وی با بیان تمامی امور با برنامه و کارشناسی شده انجام می شود، گفت: حدود ۳۰ کارگاه همجوار در خوابگاه‌ها در مرحله اول به بهره‌برداری رسیده است ک این کارگاه‌ها می‌تواند تولید درآمد برای دانشجویان نیز در بر داشته باشد.

مهدی از حضور خیران در مجموعه دانشگاه فنی و حرفه ای کشور خبر داد و اظهار داشت: همزمان با برگزاری دهمین دوره المپیاد ورزشی در کاشان خوابگاه خیرسازی افتتاح و در شهرضا نیز یکی دیگر از خوابگاه‌های خیرساز به بهره برداری رسید، خرسندیم که خیران از سال گذشته تاکنون ۲۰ میلیارد تومان در حوزه های مختلف به این دانشگاه کمک کردند.

کد مطلب 4527530

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