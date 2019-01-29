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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

فرمانده سابق نیروی هوایی رژیم صهیونیستی:

با زور و قدرت نظامی نمی‌توان ایران را از سوریه خارج کرد

با زور و قدرت نظامی نمی‌توان ایران را از سوریه خارج کرد

فرمانده سابق نیروی هوایی رژیم صهیونیستی عنوان داشت که تل آویو با اتکا به قدرت نظامی نمی تواند ایران را از سوریه خارج کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، «عمیر اِشل» فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل معتقد است: هر چند اسرائیل توان نظامی بالایی دارد اما با این توان نظامی نمی توان ایران را از سوریه خارج کرد.

وی معتقد است که روسیه می تواند با توجه به روابط خود این کار را انجام بدهد.

اشل در ادامه تاکید کرد: هیچ قابلیت نظامی که بتوان با آن ایران را از سوریه خارج کرد وجود ندارد تنها راه ممکن برای اسرائیل در این زمنیه روسیه است.

اشل این اظهارات را در جلسه ای که در موسسه تحقیقات امنیت داخلی اسرائیل داشت ایراد کرد.

وی که تا سال ۲۰۱۷ فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بوده در ادامه افزود: بهتر است خود را فریب ندهیم. جنگ می تواند اتفاق بیافتد و ما یک نمونه از آن را در شلیک موشک از سوریه به «هرمون» مشاهده کردیم.

اشاره اشل به شلیک موشک از سوریه به سرزمین های اشغالی است که پس از حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه دمشق انجام شد.

اشل معتقد است در شرایط فعلی یک راه برای پایان دادن به نگرانی های اسرائیل در خصوص سوریه وجود دارد و آن اینکه آمریکا بصورت جامعه جهانی وارد عمل شود که البته تحقق این امر مشکل است.

کد مطلب 4527540
عبدالحمید بیاتی

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