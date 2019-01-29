به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ظهر امروز(سه‌شنبه) در همایش بازرگانی ایران و سوریه با تبریک پیروزی دولت و ملت این کشور در مقابل تروریست های تکفیری تصریح کرد: امنیت منطقه حساس خاورمیانه با امنیت جهان گره خورده است و امیدوارم این منطقه روز به روز به سمت امنیت و توسعه بیشتر حرکت کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: سفر هیأت ایرانی به سوریه این پیام را منتقل می کند که سوریه وارد دوره جدیدی شده است و به مرحله بازسازی اقتصادی و تکمیل زیرساخت ها ورود کرده است.

جهانگیری ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران که در دوران سخت مبارزه در کنار دولت و ملت سوریه بود آماده است تا در دوره بازسازی این کشور نیز مشارکت فعال داشته باشد.

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته میان روسای کل بانک مرکزی ایران و سوریه برای آغاز همکاری های بانکی و رفع دغدغه های گذشته، همکاری های بانکی را فرصتی برای بخش خصوصی دو کشور ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: با حل موانع بانکی شاهد گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور باشیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از حمل و نقل به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم در توسعه مراودات تجاری و روابط اقتصادی یاد کرد و گفت: وزرای راه و حمل و نقل دو کشور تأکید کردند که باید مسیر حمل و نقل جاده ای میان ایران و سوریه از مسیر عراق به سرعت اجرایی شود.

جهانگیری در ادامه با اشاره به پیچیدگی و بوروکراسی اداری در دو کشور که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را آزرده کرده است خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل کارگروهی در دو کشور پیش بینی شده است تا برنامه ها در پیچ و خم های اداری معطل نشود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بخش خصوصی ایران باید تلاش کند یا از طریق کشور ثالث و یا از طریق نهادهای بین المللی، منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری جهت مشارکت در بازسازی سوریه را تأمین کند.

اتاق مشترک ایران و سوریه موانع همکاری را برطرف می کند

جهانگیری افزود: ایران آمادگی دارد برخی از کالاهای مورد نیاز خود را نیز از طریق واردات از سوریه تأمین کند و در این مسیر از صادرات محصولات سوریه به ایران حمایت می کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از این اتفاق ابراز خرسندی کرد و افزود: رسالت این اتاق مشترک این است که موانع پیش روی همکاری های اقتصادی را برطرف کرده و برای فعالیت بخش خصوصی دو کشور زمینه سازی کند.

سوریه به همکاری راهبردی با ایران چشم امید دوخته

نخست وزیر سوریه نیز در این همایش روابط دو کشور را تاریخی و دیرینه توصیف کرد و با تأکید بر اینکه این روابط امروز ممتاز و مستحکم شده است گفت: هم سوریه و هم ایران جنگ تحمیلی هشت ساله را تحمل کرده اند و این تاریخ مشترک باعث شده ایران و سوریه مهمترین شریک و دوست برای یکدیگر باشند.

عماد خمیس با اشاره به این که مردم و دولت سوریه با جانفشانی توانستند در جنگ با گروه های تروریستی پیروز شوند تصریح کرد: باید این پیروزی ها را تکمیل کنیم و با ادامه مبارزه سایر مناطق اشغالی را آزاد نماییم.

وی با تأکید بر این که سوریه به همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی ایران چشم امید دوخته است تصریح کرد: برخی ها می خواستند مانع از توسعه همکاری های تهران و دمشق شوند اما نتوانستند در این راه کاری از پیش ببرند و رابطه کنونی ایران و سوریه و این سطح از همکاری های جدید که در این سفر ایجاد شد زمینه را برای توسعه بیش از پیش مناسبات فیمابین فراهم خواهد کرد.

وی اولویت نخست سوریه را بازسازی ویرانی ها و زیرساخت ها عنوان کرد و گفت: ما باید ویرانی های ناشی از جنگ را بازسازی کنیم و در مسیر بازسازی سوریه قطعاً جمهوری اسلامی ایران در اولویت است چرا که بیش از همه کشورها در دوران جنگ در کنار ما ایستاد.

دعوت نخست وزیر سوریه از سرمایه گذاران ایرانی برای بازسازی سوریه

نخست وزیر سوریه از شرکت ها و بخش خصوصی ایرانی برای سرمایه گذاری و مشارکت در بازسازی سوریه دعوت کرد و گفت: دولت سوریه از همکاری با فعالان اقتصادی ایران حمایت می کند.

در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از آمادگی بخش خصوصی کشورمان برای همکاری با بخش خصوصی سوریه در زمینه تأمین کالا و خدمات این کشور خبر داد و افزود: بخش خصوصی ایران آماده است در بازسازی زیرساخت های آسیب دیده سوریه و ارائه خدمات فنی و مهندسی مشارکت کند.

قدردانی رئیس اتاق تجاری سوریه از حمایت دولت ایران

رئیس اتاق تجاری سوریه هم در این مراسم با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت از دولت و ملت سوریه گفت: ما از مشارکت بخش خصوصی ایران، صنعتگران و تجار ایرانی استقبال می کنیم و تقویت همکاری های اقتصادی دو کشور و رسیدن سطح این همکاری ها به سطح روابط سیاسی را خواست مشترک دو ملت می دانیم.

در این مراسم تعدادی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایران و سوریه نیز در سخنانی دیدگاه های خود را اعلام کردند و از آمادگی برای گسترش همکاری های اقتصادی بخش خصوصی دو کشور خبر دادند.