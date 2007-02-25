آموزش موفق تر از انتشار و اجرا بود

محمد سریرضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:در حوزه فعالیت های اجرایی برای برگزاری کنسرت ها ، پژوهش های موسیقی و همچنین جشن ها و جشنواره های موسیقی در قیاس با سال های گذشته ، سال 85 سال پرباری بود؛ به عنوان مثال می توان از جشن خانه موسیقی به عنوان بهترین برنامه که به شکلی کاملا متفاوت و با شکوه برگزارشد یاد کرد.

رییس هیات مدیره خانه موسیقی در ادامه به محدودیت های موجود در فعالیت های اجرایی اشاره کرد وگفت:در انجام فعالیت های اجرایی با نوعی ابهام در مجوز دادن به گروه های موسیقی مواجه بودیم به این معنا که به طور معمول دادن مجوزها از نظر فنی در ارشاد دچار مشکل نبود بلکه مشکل از ناحیه نهادهای دیگری بود که باید اجازه نهایی را برای تعیین جا و مکان می دادند .

این آهنگساز درباره نبود انگیزه های لازم در میان ناشران گفت: حوزه نشر در سال های گذشته از شکوفایی و به نوعی انگیزه های بالاتری برخوردار بود اما در سال 85 انگیزه های لازم از جهت بازگشت سرمایه برای ناشران در حوزه نشر آثار موسیقی بسیار کم بود ؛ در واقع ناشرین در حوزه نشر و انتشار آثار و آلبوم های موسیقی با نوعی مصلحت اندیشی ودر نهایت محدودیت مواجه شد.

محمد سریر حوزه آموزش را موفق تر از سایر حوزه ها دانست و گفت:خوشبختانه در حوزه آموزش با رشد کیفی مناسب تری نسبت به سایر حوزه ها مواجه بودیم ولی در کنار برنامه های آموزشی وجود برنامه های اجرایی سازمان دهی شده در چارچوب هنری برای آموزش درست هنر موسیقی به هنرجویان و همچنین سایر علاقه مندان به این هنر از جمله ضروری ترین اصولی است که نباید فراموش کرد چراکه وجود برنامه ریزی مشخص و همچنین همکاری سازمانها و نهادهای مربوطه باعث ایجاد انگیزه های قوی برای آموزش و ارائه آثار ناب در عرصه موسیقی می شود؛ با این اوصاف به نظر می رسد اجرا در ساماندهی برنامه های موسیقی بسیار کم رنگ تر بود.

وی دربخش دیگری از ارزیابی موسیقی در سال گذشته به برگزاری جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد وگفت:زمانی که صحبت از جشنواره موسیقی می کنیم باید به نوعی به ظرفیتهای موجود در جامعه نیز توجه کنیم و خوشبختانه جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته از کیفیت و تنوع بیشتری برخوردار بود.

محمد سریر در پایان درباره فعالیت های خود گفت:به علت انجام فعالیتهای اجرایی از انجام کارهای خودم در زمینه موسیقی باز ماندم و متاسفانه به نوعی خمودگی دچارشدم و امیدوارم در سال آینده با فراغ بال کارهای نیمه تمام خودم را به پایان برسانم.