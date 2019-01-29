به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر سه‌شنبه در نشست سیاست‌گذاری چهلمین سالگرد بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه ۶۳۶پروژه طی دهه فجر در استان سمنان افتتاح می‌شود، تأکید کرد: برای این تعداد پروژه با احتساب ۴۰ طرح حوزه محرومیت‌زدایی ۴۱۷ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است از سوی دیگر ۹۵ پروژه بااعتبار ۱۹۱ میلیارد تومان نیز در سطح استان طی این ایام کلنگ زنی خواهد شد.

وی افزود: در پروژه‌های دهه فجر سعی شده تا توسعه متوازن تمام استان سمنان در نظر گرفته شود و لذا مدیران سعی کنند در رابطه با افتتاح این طرح‌ها در میان مردم حضور یافته و همچنین دستاوردهای انقلاب اسلامی را بیان کنند.

استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه طبق آمار مقایسه‌ای تعداد پزشکان پیش از انقلاب در سطح استان ۷۴ پزشک بوده که امروز این رقم به ۵۰۰ پزشک می‌رسد، تأکید کرد: در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ۱۸۰ پزشک عمومی و ۳۶۰ متخصص و تعدادی زیادی دندان‌پزشک و داروساز در استان مشغول به فعالیت هستند که شاهد رشد خوبی درزمینهٔ بهداشت و درمان بوده‌ایم.

آشناگر بابیان اینکه تعداد معادن قبل از انقلاب ۳۸ باب بود که امروز به نزدیک ۲۵۰ معدن رسیده است، ابراز کرد: در بخش صنایع با توجه به آمار تا پیش از انقلاب، تنها ۲۴۳ واحد صنعتی در استان فعالیت داشت که امروز فقط تعداد کارخانه‌های استان یک‌هزار و ۸۰۰ باب هستند همچنین در بخش کشاورزی، ارزش‌افزوده تولیدات کشاورزی قبل انقلاب در سطح استان تنها ۲۰۰ میلیون تومان بود و اکنون چهار هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه شاخص امید به زندگی پیش از انقلاب در سطح استان سمنان ۵۶ سال بود که امروز این امر به نزدیک ۸۰ سال رسیده است، گفت: این استان دارای ۱۰۰ هزار دانشجو، سه هزار ۳۸۶ عضو هیئت علمی دانشگاه است که نشان می دهد در زمینه استانداردهای آموزشی نیز تا چه میزان پیشرفت صورت گرفته است.

استاندار سمنان در ادامه با بیان اینکه یکی از الزامات امید آفرین تحکیم وحدت و همبستگی و برادری بین همه گروه های سیاسی است که با هر نگرش سیاسی که در اداره کشور وجود دارد، گفت: برای اداره کشور و آینده کشور و امید نسل جوان باید با وحدت و همدلی کار را دنبال کنیم همچنین مردم باید به آینده و دولت امید وار باشند.

آشناگر با بیان اینکه یکی از استراتژی های دشمن ناکارامد جلوه دادن نظام حاکمیت و دولت است، تاکید کرد: دشمنان سعی دارند در مردم القای پشیمانی نسبت به گذشته نموده و نظام را نیز ناکارآمد جلوه دهند لذا همه عملکردهای مدیران در استان با همه نوسانات نشان از کارآمدی نظام دارد.