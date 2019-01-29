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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

رئیس سازمان ملی استاندارد:

توجه به محیط زیست و استاندارد از محورهای توسعه پایدار است

توجه به محیط زیست و استاندارد از محورهای توسعه پایدار است

سنندج - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد کشور گفت: توجه به محیط زیست و استاندارد از محورهای توسعه پایدار است که در کارخانه لاستیک کردستان این مولفه ها به خوبی رعایت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح خط تولید تایر سبز در کارخانه لاستیک کردستان، اظهارداشت: یکی از ملزومات توسعه اقتصادی، استاندارد بودن یک کالا است و توجه به اهداف توسعه پایدار از دیگر مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است.

وی افزود: با ایجاد این واحد صنعتی قدم های مثبتی در راستای پیشرفت صنعتی استان کردستان برداشته شده است و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد افتتاح چنین طرح هایی در این منطقه باشیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از ابتدای امسال بر مبنای شعار سال که حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، اعلام کردیم مشاور و راهنمای تمام تولید کنندگان در تولید کالای استاندارد هستیم و تا امروز نیز این شعار را محقق کرده ایم.

براساس این گزارش تولید تایر سبز از سه ویژگی بسیار مهم، ایمنی بالاتر، عمر بالاتر و کاهش مصرف سوخت در خودرو برخوردار است و عملکرد بهتری نسبت به تایرهای فعلی دارد و این سه ویژگی در تکنولوژی جدید تایر سبز که در کارخانه لاستیک کردستان به کار گرفته می شود با قوانین تازه رایج اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و برزیل وضع شده است.

لازم به ذکر است تولید تایرهای سبز با عملکرد بهتر نسبت به تایرهای فعلی از لحاظ ترمزگیری در جاده های خیس، مقاوت غلتشی و نوفه خارجی تایر که صدای کمتری دارد، در صنایع تایر بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 4527569

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