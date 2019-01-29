توجه به محیط زیست و استاندارد از محورهای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح خط تولید تایر سبز در کارخانه لاستیک کردستان، اظهارداشت: یکی از ملزومات توسعه اقتصادی، استاندارد بودن یک کالا است و توجه به اهداف توسعه پایدار از دیگر مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است.

وی افزود: با ایجاد این واحد صنعتی قدم های مثبتی در راستای پیشرفت صنعتی استان کردستان برداشته شده است و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد افتتاح چنین طرح هایی در این منطقه باشیم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: از ابتدای امسال بر مبنای شعار سال که حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، اعلام کردیم مشاور و راهنمای تمام تولید کنندگان در تولید کالای استاندارد هستیم و تا امروز نیز این شعار را محقق کرده ایم.

براساس این گزارش تولید تایر سبز از سه ویژگی بسیار مهم، ایمنی بالاتر، عمر بالاتر و کاهش مصرف سوخت در خودرو برخوردار است و عملکرد بهتری نسبت به تایرهای فعلی دارد و این سه ویژگی در تکنولوژی جدید تایر سبز که در کارخانه لاستیک کردستان به کار گرفته می شود با قوانین تازه رایج اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و برزیل وضع شده است.

لازم به ذکر است تولید تایرهای سبز با عملکرد بهتر نسبت به تایرهای فعلی از لحاظ ترمزگیری در جاده های خیس، مقاوت غلتشی و نوفه خارجی تایر که صدای کمتری دارد، در صنایع تایر بسیار حائز اهمیت است.