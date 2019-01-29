اعلام فهرست نهایی مسابقه‌ «ایران دو» جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سی‌ و هفتمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر، بر اساس فراخوان این دوره بخش مسابقه «ایران دو» ویژه‌ هنرمندان باتجربه‌ای که تمایل دارند دستاوردهای هنری جدید خود را به محک داوری بسپارند، طراحی شده است.

پس از اعلام ۱۴ اثر برگزیده توسط گروه انتخاب این بخش مرکب از رویا تیموریان، کوروش نریمانی و رضا مهدی‌زاده تعداد دیگری نمایش از منتخبان جشنواره‌های استانی و بخش مهمان (بر اساس فراخوان) به این ۱۴ نمایش افزوده شده و فهرست نهایی این بخش را به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا شکل داده‌اند:

+افسانه امیل و ممیل به کارگردانی شهاب امرایی از دورود لرستان

استرالیا به کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان

افرا به کارگردانی احسان جانمی از اصفهان

افرا یا روز می گذرد به کارگردانی سهیل ساعی از تهران

بازگشت به کارگردانی احسان ملکی راد از خرم آباد لرستان

بازگشت به خانه به کارگردانی محمد شاکری از بجنورد خراسان شمالی

باغ خونی به کارگردانی امیر بشیری از مشهد خراسان رضوی

پروانه الجزایری به کارگردانی سعید زندی و محمدرضا درند از کرمانشاه

تاکسیدرمی به کارگردانی مجتبی رستمی فر از اهواز خوزستان

تناسخ، سه تا سی و پنج تومن به کارگردانی امیرعلی نبویان از تهران

خرده نان به کارگردانی کوروش سلیمانی از تهران

دام به کارگردانی اسماعیل موحدی از اصفهان

دریاچه قو به کارگردانی رضا صابری از مشهد خراسان رضوی

رسم عاشقی آب‌ها به کارگردانی محمد اسماعیل بیگی از ایلام

زندگی در تئاتر به کارگردانی محمد برهمنی از تهران

سانتی متر به کارگردانی مرتضی شاه کرم از تهران

سر میز شام به کارگردانی محمد جواد صرامی از اصفهان

شازده کوچولو به کارگردانی مصطفا قربان پور از تهران

شفیره به کارگردانی مهدی شاه پیری از تهران

عند از مطالبه به کارگردانی سامان خلیلیان از تهران

گزارشی مرگبار از فصل سیاه خواب خوانی زنی که بر جسد کالبد مرده اش ایستاده متولد می شود به کارگردانی جواد صداقت از بوشهر

نطفه در بند به کارگردانی کاوه نورمحمدی از خرم آباد لرستان

یک خانواده محترم به کارگردانی عادل عزیزنژاد از شمیرانات تهران

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.