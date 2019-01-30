تولید رباتی که مثل پیچک از در و دیوار بالا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ربات یاد شده در اصل یک لوله باریک بسیار منعطف است و پت نام دارد. تامین انرژی این ربات از طریق یک باتری ۱.۳ ولتی صورت می پذیرد.

سیستم هیدرولیک نصب شده بر روی ربات یادشده و همین طور مایع سیال خاصی که در درون آن جریان دارد، به این ربات امکان می دهد تا بتواند به دور اشیای مختلف بپیچد و خود را بر روی آنها حفظ کند.

زمانی که برق در این ربات جریان پیدا کند، مایع درون آن که حاوی یون های مختلفی است جذب الکترودهایی می شود که در بخش زیرین ربات پت قرار گرفته اند. همین مساله موجب به حرکت درآمدن و در هم پیچیدن ربات مذکور می شود. با قطع برق یون های مذکور به حالت عادی بازگرده و ربات نیز در وضعیت ساده قرار می گیرد.

محققان قبل از ساخت این ربات اقداماتی را به منظور بهینه سازی آن انجام دادند تا سرعت حرکت آن خیلی پایین نباشد. قطر ربات مذکور یک میلیمتر است. با ارتقای قابلیت های این ربات می توان از آن در آینده برای تولید ربات هایی با قابلیت های حیواناتی همچون مار استفاده کرد.