به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی فراگیری سامانه بارشی در مناطق شمالی و شرق استان خوزستان و بالا آمدن آب رودخانه‌های کارون، دز و کرخه که منجر به سیلاب شدید و آبگرفتگی وسیع در مناطق و روستاهای اهواز، شوش، دشت آزادگان، هویزه، دزفول و شوشتر و بروز شرایط بحرانی برای مردم این مناطق گردید، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از دستور سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و سپاه حضرت ولیعصر (عجل الله) استان خوزستان مبنی بر آمادگی و بسیج نیروها و امکانات برای امدادرسانی و رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم شهرها و روستاهای سیل زده خبرداد.

وی افزود: یگان‌ها و نیروهای سپاه حضرت ولیعصر (عجل‌الله) و بسیج‌ با حضور در محل‌های آسیب دیده، مشغول امدادرسانی به سیل‌زدگان هستند؛ همچنین امکانات و ماشین‌آلات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در منطقه، در هماهنگی و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای امدادی برای رفع مشکلات و موانع و جلوگیری از خسارت ها فعال هستند.