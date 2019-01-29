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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

سخنگوی سپاه اعلام کرد؛

دستور فرمانده کل سپاه برای امدادرسانی به سیل‌زدگان خوزستان

دستور فرمانده کل سپاه برای امدادرسانی به سیل‌زدگان خوزستان

سخنگوی سپاه از دستور سرلشکر جعفری به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) و سپاه حضرت ولیعصر (عج) استان خوزستان مبنی بر آمادگی و بسیج امکانات برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیل خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی فراگیری سامانه بارشی در مناطق شمالی و شرق استان خوزستان و بالا آمدن آب رودخانه‌های کارون، دز و کرخه که منجر به سیلاب شدید و آبگرفتگی وسیع در مناطق و روستاهای اهواز، شوش، دشت آزادگان، هویزه، دزفول و شوشتر و بروز شرایط بحرانی برای مردم این مناطق گردید، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از دستور سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) و سپاه حضرت ولیعصر (عجل الله) استان خوزستان مبنی بر آمادگی و بسیج نیروها و امکانات برای امدادرسانی و رفع مشکلات و تامین نیازهای مردم شهرها و روستاهای سیل زده خبرداد.

وی افزود: یگان‌ها و نیروهای سپاه حضرت ولیعصر (عجل‌الله) و بسیج‌ با حضور در محل‌های آسیب دیده، مشغول امدادرسانی به سیل‌زدگان هستند؛ همچنین امکانات و ماشین‌آلات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) در منطقه، در هماهنگی و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای امدادی برای رفع مشکلات و موانع و جلوگیری از خسارت ها فعال هستند.

کد مطلب 4527594

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