جایگاه شهدای مدافع حرم برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار اعضای ستاد یادواره شهدای مدافع حرم استان قم (مجاوران کریمه، مدافعان عقیله) که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، با اشاره به اینکه عزت از آن خداست، اظهار کرد: وسیله عزت جهاد و شهادت است و خداوند هر پیامبری را که فرستاد، در یک دست کتاب و در دست دیگر آلات و ابزار جنگ و جهاد وجود داشت.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز در دستی قرآن و در دست دیگر شمشیر داشتند و شمشیر از ابزار مهم جهاد بود.

استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر اینک در اسلام هیچ عبادتی به اندازه شهادت دارای مقام و موقعیت نیست، افزود: آرزوی خوبان و نیکان شهادت است و در صحیفه سجادیه و اولین دعا حضرت سجاد(ع) فرمودند: خدایا من می‌خواهم به شمشیر دشمنان اسلام کشته شوم و به مقام شهادت برسم.

وی عنوان کرد: حضرت زینب(س) در برابر یزید و یزیدیان قیام کردند و خطبه خواندند و دوباره در همان جایگاه و سنگر بزرگ مقاومت، مدافعان حرم حضرت زینب(س) با داعشی‌ها و گروه‌های تکفیری جنگیدند.

آیت الله نوری همدانی با تأکید بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و تبیین جایگاه ویژه آنان در میان مردم، تصریح کرد: کسانی که در این راه قدم برمی‌دارند دارای اجر بالایی بوده و کارشان بسیار مهم و ویژه است.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان خاطرنشان کرد: شهدای مدافع حرم باعث سربلندی اسلام هستند و همان نقش حضرت زینب(س) را در قبال عظمت اسلام ایفا می‌کنند.

برگزاری سومین یادواره شهدای مدافع حرم در قم

در ادامه جانشین فرماندهی لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابی‌طالب قم اظهار کرد: استان قم ۴۳۰ شهید مدافع حرم دارد که از این تعداد ۲۷ نفر ایرانی هستند و بیشترین شهید مدافع حرم از شهر قم به سوریه اعزام شده است و سومین یادواره این شهدا امسال هم‌زمان با ۱۲ بهمن‌ماه سالروز شکست حصر ظالمانه نبل و الزهرا در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار می‌شود.

محمدرضا موحد ادامه داد: امسال این یادواره در ۱۰ محور مانند غبارروبی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور خانواده شهدای مدافع حرم، سرکشی از خانواده شهدای مدافع حرم، یادواره شهدای مدافع حرم در مدارس، همایش دوچرخه سواری تا بهشت معصومه و غبارروبی مزار شهدای مدافع حرم، برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم در مجتمع امام خمینی(ره)، برگزاری شب شعر در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، برگزاری همایش زندگی پشت خط با حضور همسران شهدا پنجم اسفندماه در تالار شهر و کرسی آزاداندیشی و پاسخ به سؤالات در دانشگاه قم اجرا می‌شود.