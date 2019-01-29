«نقشه خطر وقوع مخاطرات کشور» در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل مطلق ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان زنجان با بیان اینکه آمار حاکی از آن است که ایران به لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی و پارامترهایی چون بیماری‌های واگیر و دسترسی به آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی جزو کشورهای نمونه در دنیا است، افزود: مهم‌ترین و شاخص‌ترین آماری که می‌توان در این زمینه ارائه داد، سن امید به زندگی است که در ایران به ۷۸ سال رسیده است.

وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی دستاوردهای مختلفی را برای کشور به‌ویژه در عرصه بهداشت و درمان به همراه داشته است، تصریح کرد: طرح تحول نظام سلامت، یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته بعد از انقلاب اسلامی است که از کارهای بسیار خوب بعد از طرح تحول سلامت روند ارزیابی، اندازه‌گیری و پایش شاخص‌ها در مدیریت خطر و بلایا است، اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.

مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه بدون شک ارتقای شاخص‌های بهداشتی را باید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت و درمان دانست، ادامه داد: یکی از این شاخص‌ها موضوع مرگ و میر مادران باردار است که این روند برای اوایل انقلاب به ازای هر ۱۰۰۰ تولد، فوت ۱۴۵ نوزاد بود که با اقدامات صورت گرفته در این عرصه، آمار مذکور به ۸.۵ مورد کاهش پیدا کرد.

مطلق با تاکید بر اینکه اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران را نیز نباید فراموش کنیم، اظهار کرد: خوشبختانه اقداماتی که در این زمینه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام شده، باعث شده است نام ایران اسلامی به‌عنوان اولین کشوری که توانسته شاخص‌های کمی برنامه‌های مربوط به مدیریت خطر بلایا را مورد اندازه‌گیری و پایش قرار دهد، به ثبت برسد و پیش‌بینی ما این است که این مدیریت تا برنامه ششم توسعه به طور کامل تحقق یابد.

وی با یادآوری اینکه با توجه به قرار گرفتن ایران در بین ۱۰ کشور بلاخیز دنیا، ثبت برخی آمار به‌ویژه کشته‌هایی که در حوادثی چون زلزله رخ می‌دهد، اجتناب‌ناپذیر است، افزود: در سال‌های اخیر شاهد وقوع حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی متعددی در کشور از جمله استان‌های خوزستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه بودیم که بیشترین حوادث رخ داده نیز مربوط به بلایایی چون سیل و زلزله بوده است.

مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه مدیریت بلایا و پدافند غیرعامل با بیان اینکه پیشگیری، آمادگی و به عبارتی دیگر فاز قبل از وقوع مخاطرات، از جمله مهم‌ترین رویکردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه مدیریت خطر و بلایا به‌شمار می‌رود، گفت: موضوع مدیریت خطر و بلایا مقوله‌ای نیست که آن را متوجه یک دستگاه کنیم، بلکه همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این زمینه به جد ورود پیدا کنند.

مطلق با تاکید بر اینکه آمادگی برای مقابله با بلایای طبیعی از همه جهات حائز اهمیت بوده و در این راستا باید نسبت به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهتمام به اقتصاد مقاومتی و حفظ منابع و سرمایه‌های ملی اقدام شود، تصریح کرد: مدیریت خطر و بلایا ثمرات زیادی برای کشور دارد که بی‌شک، یکی از شاخص‌ترین این برکات، توسعه پایدار است، به همین خاطر باید اقدامات موثری را در راستای برخورداری از جامعه‌ تاب‌آور در برابر حوادث انجام دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم‌اکنون نقشه خطر وقوع مخاطرات کشور در حال تدوین است که در این راستا نقشه خطر وقوع خطر استان تهران به دلیل حساست ویژه‌ای انجام و به پایان رسیده و برای استان کرمان نیز انجام گرفته است، گفت: در این زمینه اعتقاد راسخ به این مهم داریم که خانوارها با دولت همکاری داشته و علاوه بر آن همواره مدارک شناسایی و اسناد مهم در مکان قابل دسترس بگذارند تا در هنگام وقوع حوادث مشکلی نداشته باشند.