کالامارد: گزارش پرونده ترور خاشقجی اواخر «می» آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بازرس ویژه سازمان ملل درباره قتل جمال خاشقجی به موعد آماده شدن گزارش این پرونده اشاره کرد.

اگنس کالامارد بازرس ویژه سازمان ملل در پرونده قتل «جمال خاشقجی» اعلام کرد که گزارش درباره ترور خاشقجی در اواخر ماه مه آماده خواهد بود.

شایان ذکر است که «آگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور بررسی تحقیقات مستقل بین المللی در خصوص قتل خاشقجی به ترکیه سفر کرده است.

جمال خاشقجی نویسنده منتقد سعودی در دوم اکتبر سال گذشته میلادی پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد و دولت ریاض که در ابتدا مدعی شده بود که خاشقجی از ساختمان کنسولگری خارج شده سرانجام پس از ۲۰ روز با انتشار بیانیه‌ای قتل او را در ساختمان کنسولگری تائید کرد.