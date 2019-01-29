به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان همدان با بیان اینکه معیار منتخب شدن کشاورزان تغییر داشته است، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته عملکرد کشاورزان در این انتخاب مهم بود اما امسال علاوه بر عملکرد به مسائلی از جمله سلامت محصول، کاربرد نهاده‌ها و استفاده از ماشین‌آلات نیز توجه شده است.

وی به در پیش بودن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد بابیان اینکه در سال ۱۳۵۶ ایران دارای ۳۵ میلیون نفر جمعیت بود که ۱۶ میلون و۷۰۰ هزار نفر از آن در روستاها زندگی می‌کردند اما اکنون جمعیت کشور به ۸۲ میلیون نفر رسیده است، اظهارداشت: در حال حاضر جمعیت شهری کشور به ۶۱ میلیون نفر رسیده و ۲۱ میلیون نفر هم در روستاها زندگی می‌کنند.

وی به وضعیت تولیدات کشاورزی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه در سال ۵۶ میزان ۲۶ میلیون تن تولیدات بخش کشاروزی شامل دام، زراعی، باغی و شیلات بود، اضافه کرد: این رقم در سال‌جاری به ۱۲۲ میلیون تن رسیده است.

طهماسبی با اشاره به اینکه عواملی نظیر خشکسالی، تغییر اقلیم، الحاق روستاها به شهر و غیره موجب مهاجرت ساکنین روستاها به مناطق شهری شده است، گفت: پیشرفت در حوزه کشاورزی را مدیون یکایک کشاورزان زحمت‌کش و دست اندرکاران آن هستیم.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه کشوری که در دوران پیش از انقلاب تمام مایحتاج غذایی خود را از کشورهای خارجی تامین می‌کرد امروز به جایگاهی رسیده که ۸۵ خود درصد از انرژی مصرفی خانوارها را تامین می‌کند، عنوان کرد: امیدواریم در برخی مسایل مانند واردات خوراک دام و طیور نیز وابستگی کشور به خارج از کشور کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه از ۱۵۰ کشاورز برتر کشور ۶ نفر از برترین‌ها از همدان هستند، افزود: استان همدان ۱.۲ درصد مساحت کشور را دارد، در حالی که ۴ درصد از کشاورزان برتر کشور از این استان انتخاب شده اند که نشاندهنده تفاوت فرهنگ کشاورزی همدان با سایر استان‌هاست.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه استان همدان می‌تواند الگوی دیگر استان‌ها در بخش کشاورزی باشد، به تولید گردو در تویسرکان اشاره کرد و گفت: شهرستان تویسرکان در زمینه تولید گردو پیشتاز بوده و تحول بزرگی در کشور ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه از نمونه‌های کشاورزی انتظار می‌رود آموخته‌های خود را تدریس کنند، گفت: ۶۰ دانش آموخته در شهرستان تویسرکان در زمینه پیوند گردو به ۲۵۰ کشاورز در سطح کشور آموزش‌های پیوند زنی را ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان همدان و به خصوص شهرستان تویسرکان در ایجاد تغییر در کشاورزی ایران موثر بوده اند، گفت: تویسرکان برند و مشهور به گردو است و وقتی سرشاخه‌کاری درختان گردو در تویسرکان آغاز شد دیگر استان‌ها از جمله اصفهان نیز سرشاخه کاری را آغاز کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز به دستاوردهای ۴۰ ساله پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: باید به مردم توضیح دهیم که در دوران پیش از انقلاب از نظر تولید و کشاورزی در چه وضعیتی بودیم و امروز به چه درجه‌ای رسیده ایم.

منصور رضوانی جلال بابیان اینکه در سال‌های نخست پیروزی نقلاب از هر هکتار سطح زیر کشت تنها ۸.۴ تن سیب زمینی برداشت می‌شد درحالیکه امروز از هرهکتار سطح زیر کشت سیب‌زمینی بیش از ۴۴ تن محصول برداشت می‌شود و در زمینه تولید چغندر قند نیز رشد چشمگیری داشته‌ایم، عنوان کرد: در گذشته از هر هکتار سطح زیر کشت تنها ۱۵ تن چغندر قند تولید می‌شد درحالیکه اکنون آمار تولید این محصول در هر هکتار به ۶۳ تن رسیده است.

رضوانی جلال از افزایش چشمگیر برداشت جو آبی خبر داد و بابیان اینکه در زمینه تولید و برداشت گندم نیز رشد قابل توجهی داشته‌ایم، گفت: رونق کشاورزی تاثیر بسزایی در اشتغالزایی استان همدان دارد و اگر ظرفیت‌های نهفته در بخش کشاورزی فعال شود اتفاقات خوبی در استان رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه ۱۵ رتبه برتر تولید محصولات کشاورزی در کشور مربوط به استان همدان است، عنوان کرد: استان همدان در زمینه تولید محصولاتی نظیر گردو، چغندر قند، سیب‌زمینی و سیر موفق عمل کرده است.