«فورد» با فناوری واقعیت مجازی خودرو طراحی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در ماه های اخیر برخی شرکت های خودروسازی تلاش برای طراحی محصولات جدید با استفاده از یک ابزار واقعیت مجازی موسوم به گراویتی اسکچ را آغاز کرده اند.

ابزار یادشده به مهندسان امکان می دهد تا خودروهای سه بعدی مدنظر خود را با استفاده از فناوری واقعیت مجازی طراحی کنند و سپس فرایندهای تکمیل شده را ذخیره کنند. در حال حاضر این نوع طراحی ها به صورت دوبعدی صورت می گیرد و پس از اسکن شدن با استفاده از نرم افزارهای مختلف به صورت سه بعدی درمی آید تا قابلیت اجرایی آنها مشخص شود.

استفاده از ابزار Gravity Sketch باعث می شود که مراحل طراحی خودرو کوتاه و کم هزینه تر شود و این کار از همان ابتدا به صورت سه بعدی و با استفاده از یک هدست سه بعدی و با یک دسته کنترل ساده انجام بگیرد. با این کار در وقت طراحان نیز صرفه جویی می شود و می توان اموری که به چند روز وقت نیاز دارند را در عرض چند ساعت انجام داد.

Gravity Sketch طراحی خودروی سه بعدی را از هر زاویه ای ممکن می کند و می توان مدل را به راحتی چرخاند و از بهترین زاویه به آن نگریست. با ابزار یادشده حتی می توان به درون مدل سه بعدی رفت و از زاویه دید مسافر یا راننده به آن نگریست.

تا به حال ۵ استودیوی طراحی خودرو در شرکت فورد به ابزار مذکور مجهز شده اند و در حال بررسی امکانات آن به منظور استفاده جدی تر از Gravity Sketch در آینده هستند.