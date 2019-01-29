به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ایرانی‌خواه در نشست خبری که ظهر سه‌شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، ضمن تبریک قرار گرفتن در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: در حالی به استقبال جشن ۴۰ سالگی انقلاب می‌رویم که در روزگار خاصی هستیم و خباثت دشمنان به اوج خود رسیده اما با تمام ترفندهایی که می‌زنند ولی نمی‌توانند موفق شوند به بدنه نظام اسلامی ایران ضربه بزنند.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در حوزه بهداشت و درمان توانست پیشرفت چشمگیری داشته باشد، تصریح کرد: در سال‌های ۵۶ و ۵۷ کشور ما در جایگاه جهانی از نظر پزشکی و آموزش پزشکی به عنوان یک کشور توسعه نیافته در کنار کشورهایی مانند اتیوپی و پاکستان قرار داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه در حوزه سلامت و آموزش پزشکی در سال ۹۷ در سه عرصه آموزش پزشکی، بهداشت و درمان به شاخص‌های قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته جهان به دست آورده‌ایم، بیان کرد: کشورهایی مانند پاکستان و هند در خیلی از عرصه‌ها نسبت به گذشته پیشرفت داشتند ولی به شاخص‌هایی که ایران دست یافته نتوانستند دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه در محافل علمی جهان با افتخار وارد می‌شویم، عنوان کرد: از نظر علمی پس از انقلاب چنان پیشرفت کردیم که امروز با کمبودی مواجه نیستیم.

ایرانی خواه با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای درمان به خارج از کشور سفر می‌کردند، گفت: اما در حال حاضر چنین مشکلی وجود ندارد و مردم برای سخت‌ترین عمل‌ها در ایران مورد جراحی قرار گرفته و درمان می‌شوند.

قم یکی از ۷ استان برتر در کاهش مرگ و میر نوزادان

وی جراحی پیوند اعضا در ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نوع جراحی در جهان بسیار شاخص است و ما این عمل را با موفقیت انجام می‌دهیم و فردی که دچار مرگ مغزی شده و امید به حیات وی وجود ندارد، بسیاری از اعضای آن اعم از قرنیه، کبد، قلب و... به بیمارانی که نیازمند این اعضا هستند پیوند داده می‌شود و با مرگ یک نفر چندین نفر به زندگی برمی‌گردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: در گذشته از هزار کودکی که زنده از مادر متولد می‌شدند، ۵۰ کودک نمی‌توانستند تولد یک‌سالگی خود را ببینند ولی اکنون از نظر شاخص مرگ مادر و فرزند به رتبه‌های خوبی دست یافتیم و به دنبال این هستیم که در آینده‌ای نزدیک به صدر برسیم. در این راستا باید اذعان کرد که استان قم در سال گذشته یکی از هفت استانی بود که توانست در کاهش میزان مرگ و میر نوزادان برجسته شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی و چشم‌انداز آینده در تلاش هستیم همان‌گونه که از نظر شاخص میزان مرگ مادر و فرزند در منطقه شاخص هستیم خودمان را به سطح کشورهایی مانند ژاپن برسانیم.

سال ۱۴۰۰ به مرجعیت علمی جهان می‌رسیم

ایرانی خواه با بیان اینکه در حوزه آموزش رهبر معظم انقلاب، هدفی را برای ما تبیین و ابلاغ کرده است، گفت: رسیدن ایران به مرجعیت علمی هدفی است که رهبر انقلاب برای حوزه آموزش تبیین کرده است و ما نیز در این راستا مدعی هستیم سال ۱۴۰۰ به مرجعیت علمی جهان دست خواهیم یافت.

وی با اشاره به وضعیت مراکز درمانی قم در سال‌های ۵۶ و ۵۷ اشاره و بیان کرد: تعداد محدودی مراکز درمانی در قم وجود داشت که مانند ادارات تا ظهر بیشتر فعالیت نمی‌کردند و سپس تعطیل می‌شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: امروز در شاخص‌های بیمارستانی بیش از ۲ هزار تخت بیمارستانی داریم و در تلاش هستیم در سال ۱۴۰۰ از نظر درمانی قم به عنوان شاخص شناخته شود.

وی از احداث یک بیمارستان بین‌المللی در قم خبر داد و گفت: این بیمارستان به منظور توریسم درمانی در قم احداث می‌شود و می‌توانیم پذیرای بیماران خارجی باشیم.

ایرانی خواه با اشاره به اینکه احداث دانشکده علوم پزشکی به دستور بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در طول سال‌های نخستین جنگ در کشور صادر شد، گفت: سال ۷۵ نخستین دانشکده پرستاری و سال ۸۰ دانشگاه علوم پزشکی در قم ایجاد شد.

تشکیل پرونده سلامت برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در قم

وی در بخش دیگری از سخنان خویش اضافه کرد: طرح تحول سلامت در قم بسیار موفق عمل کرد و توانست برای جمعیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آمار جمعیتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری در استان قم پرونده سلامت تشکیل دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: پیش از این در قم حدود ۴۰ مرکز و پایگاه بهداشت وجود داشت که به مادران و بانوان باردار خدمات محدودی را ارائه می‌کرد ولی با اجرای طرح تحول سلامت در قم ۱۸۰ مرکز و پایگاه با خدمات بسیار گسترده‌تر مشغول فعالیت شدند که بنا بر سیاست‌های اعتباری برخی از مراکز با یکدیگر ادغام شدند تا بتوانند خدمات بیشتری ارائه کنند.

وی با بیان اینکه به زودی نظام ارجاع در ادامه طرح تحول سلامت اجرا می‌شود، گفت: امیدواریم بتوانیم به عنوان نخستین استان نظام ارجاع را به صورت کامل اجرا کنیم.

ایرانی‌خواه خاطرنشان کرد: برای اجرای نظام ارجاع باید پزشکان خانواده در سطح کشور تربیت شوند تا سکان این طرح به دست آنان داده شود که در این راستا برای تمام پزشکان عمومی دوره‌ای گذاشته می‌شود تا بتوانند در این عرصه وارد شوند.