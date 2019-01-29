خطری جدی سیل خرمشهر را تهدید نمی کند

مسعود کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجم آب رودخانه کارون در خرمشهر افزایش یافته اما هنوز به اندازه یک تا دو متر ظرفیت در بستر رودخانه کارون وجود دارد.

وی افزود: با اقدامات انجام شده خطری روستاهای غرب کارون و دیگر روستاها را تهدید نمی‌کند و تنها در صورتی افزایش حجم آب می‌تواند خطر ساز باشد که حجم عظیمی از آب به صورت یکباره از سدها رها سازی شود.

بخشدار مرکزی خرمشهر بر وارد نشدن خسارت به زمین های خرمشهر در اثر سیل اخیر در شمال خوزستان تاکید کرد و گفت: تا کنون هیچ خسارت و حادثه ای به زمین های کشاورزی و خانه های روستاییان خرمشهر وارد نشده است. تنها خطر در معرض تهدید بودن اسکله آبفا بود که می‌توانست منجر به قطع آب ۱۱ روستای غرب کارون شود که با اقدام به موقع دهیار روستای سویچی ۱ رفع شد.

کعبی در ادامه به اقدامات پیشگیرانه انجام شده برای وقوع سیلاب اشاره کرد و گفت: با کمک شرکت کشت و صنعت نیشکر و نفت و گاز اروندان و راه و شهرسازی سیل بندهای ۱۱ روستای غرب کارون و روستاهای حفار شرقی، غربی و منیخ محکم سازی، تعمیر و ترمیم و زهکش ها نیز باز شده است.

وی افزود: تمام دهیاران در حالت آماده باش هستند، مرخصی دهیاران لغو شده و از تمام دهیاران خواسته شده است در صورت ضرورت ماشین آلات مورد نیاز خود را کرایه و نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه بیشتر اقدام کنند .

بخشدار مرکزی خرمشهر با تاکید بر اینکه تمام فعالیت های انجام شده اقداماتی پیشگیرانه است از کشاورزان و روستاها نیز درخواست کرد موارد مشکوک و خطر آفرین را بلافاصله به دهیاران منتقل کرده تا نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام شود.