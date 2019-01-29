«پاتروشف» بر اهمیت همکاری امنیتی-نظامی مصر و روسیه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه بر اهمیت همکاری امنیتی و نظامی با مصر در چارچوب روابط همکاری مشترک میان دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی تاکید کرد.

ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرده است. در این دیدار آخرین تحولات منطقه ای به ویژه سوریه و لیبی مورد رایزنی قرار گرفت و دیدگاهها بر اهمیت راهکار سیاسی برای همه بحرانهایی که منطقه شاهد آن است، یکسان بود.

در این بیانیه آمده است: مسئول روسی بر اهمیت تمرکز بر بعد نظامی و امنیتی در چارچوب همکاری مشترک میان دو کشور به ویژه در مبارزه با تروریسم و تفکر افراطی تاکید کرد و از تلاش های مصر در این مقابله با این آفت تمجید کرد و ضرورت افزایش تلاش ها برای مقابله با خطر تروریسم به عنوان چالش فرامرزی و بین المللی مورد تاکید قرار گرفت.