به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر سه‌شنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل تصریح کرد: حمایت کامل قضایی از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی استان اردبیل انجام خواهد شد تا زمینه ایجاد انگیزه و تداوم فعالیت‌های این قبیل از بخش‌ها فراهم گردد.

وی حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را زمینه‌ساز رونق تولید و اقتصاد استان دانست و افزود: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری پشتیبانی‌ و حمایت‌های خود را از واحدهایی انجام خواهد داد که به فعالیت سالم و قانونی می‌پردازند و هر گونه قانون شکنی و تخلف در پیشبرد برنامه‌های بخش خصوصی علاوه بر انجام برخورد جدی نهادهای نظارتی، مورد رسیدگی قانونی نیز قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل یادآور شد: مدیران و مقامات رسمی که در حوزه اختیارات خود تخلفی را مشاهده کنند باید سریعا نسبت به اعلام جرم آن نسبت به مقامات قضایی و نظارتی اقدام نمایند درغیر این صورت خود باید پاسخگوی قصور موجود باشند.

عتباتی از تداوم نظارت‌ها در تسهیل شرایط فرایند سرمایه‌گذاری و اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اضافه کرد: برای رونق اقتصادی و تولیدی استان با هرگونه کارشکنی برخوردهای قانونی لازم در حوزه تولید و اشتغال انجام خواهد شد.

به گفته وی مدیران در صورت وجود هر گونه تعلل، کم‌کاری، اشتباه و عدم تصمیم گیری مناسب در اجرای امور باید پاسخگو بوده و با تلاش جهادوار و مناسب خود مانع از کارشکنی و عدم پیشبرد اهداف شوند.