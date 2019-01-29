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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

دادستان اردبیل:

اردبیل در حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران پیشتاز است

اردبیل در حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران پیشتاز است

اردبیل - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: از استان اردبیل می‌توان به عنوان یکی از استان‌های برتر کشور در زمینه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر سه‌شنبه در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل تصریح کرد: حمایت کامل قضایی از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی استان اردبیل انجام خواهد شد تا زمینه ایجاد انگیزه و تداوم فعالیت‌های این قبیل از بخش‌ها فراهم گردد.

وی حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را زمینه‌ساز رونق تولید و اقتصاد استان دانست و افزود: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری پشتیبانی‌ و حمایت‌های خود را از واحدهایی انجام خواهد داد که به فعالیت سالم و قانونی می‌پردازند و هر گونه قانون شکنی و تخلف در پیشبرد برنامه‌های بخش خصوصی علاوه بر انجام برخورد جدی نهادهای نظارتی، مورد رسیدگی قانونی نیز قرار خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل یادآور شد: مدیران و مقامات رسمی که در حوزه اختیارات خود تخلفی را مشاهده کنند باید سریعا نسبت به اعلام جرم آن نسبت به مقامات قضایی و نظارتی اقدام نمایند درغیر این صورت خود باید پاسخگوی قصور موجود باشند.

عتباتی از تداوم نظارت‌ها در تسهیل شرایط فرایند سرمایه‌گذاری و اجرای قوانین در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اضافه کرد: برای رونق اقتصادی و تولیدی استان با هرگونه کارشکنی برخوردهای قانونی لازم در حوزه تولید و اشتغال انجام خواهد شد.

به گفته وی مدیران در صورت وجود هر گونه تعلل، کم‌کاری، اشتباه و عدم تصمیم گیری مناسب در اجرای امور باید پاسخگو بوده و با تلاش جهادوار و مناسب خود مانع از کارشکنی و عدم پیشبرد اهداف شوند.

کد مطلب 4527642
محمد میرزایی ناطق

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