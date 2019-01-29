جشنواره نوآوری و ابتکارات دانش آموزی شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و سومین دوره مسابقات و جشنواره ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی (نادکاپ شریف) در رشته های نانو، شیمی، رباتیک و میکروالکترونیک، هوافضا، زیست فناوری، نجوم، کمیکار (ماشینهای سوخت شیمیایی)، طراحی و شبیه سازی سه بعدی، چرتکه، المپیاد بازی های خلاق، پروژه های دانش آموزی و آینده پژوهی در تمامی مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود.

این جشنواره به منظور شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان، پرورش خلاقیت و نوآوری آنها، ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در آنان و تقویت هویت ملی و فرهنگی با تاکید بر کشف نیازسنجی و توانمندیهای علمی و عملی داخلی، در تجربه یک کار گروهی شیرین در تاریخ ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه سال جاری و در محل دانشگاه صنعـتی شریف برگزار خواهد شد.

این مسابقات و جشنواره که بزرگترین فستیوال دانش آموزی کشور در حوزه علوم نوین با رویکرد STEAM و PBL است، با حضور بیش از ۲ هزار دانش آموز از ۱۰۰ شهر کشور در بیش از ۴۰ بخش متنوع، برگزار می شود.

اساتید دانشگاه صنعتی شریف در شورای سیاستگذاری و دانشجویان دانشگاه در کمیته علمی و تیم اجرایی مسابقات نادکاپ حضور دارند.