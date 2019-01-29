پایان قطعی ۲۰ ساعته برق در نهاوند/مدارهای جریان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ در پی بارش باران و وقوع تندباد در شهرستان نهاوند طی ۲۴ ساعت گذشته مناطقی از شهرستان نهاوند دچار خاموشی شدند.
رضا شیر دره در تشریح این موضوع گفت: روز گذشته همزمان با آغاز بارشها و وزش باد در شهرستان نهاوند متأسفانه برق روستاهای بخش خزل نهاوند و مناطق دیگری بهصورت پراکنده قطع شد که در همان ساعات ابتدایی با اعزام اکیپهای عملیاتی نسبت به رفع نقص اقدام شد.
وی ادامه داد: ازآنجاکه شرایط جوی و همچنین محل استقرار پایههای چراغبرق در برخی اراضی کشاورزی بود و به سبب بارش رفت و آمد و انتقال تجهیزات سخت صورت میگرفت این اقدام با کندی مواجه شد.
وی اضافه کرد: دقایقی قبل به همت مجموعه مدیریت توزیع برق استان همدان و تلاش بیش از ۲۰ اکیپ عملیات و تعمیر و نگهداری شهرستان برق روستاهایی که با خاموشی مواجه شده بودند وصل شد.
رئیس اداره برق نهاوند بابیان اینکه عمده مشکلات موجود در بخش خزل به سبب شکسته شدن پایههای انتقال فشار ضعیف و پارگی سیمهای برق بود، گفت: با آرام شدن شرایط جوی امکان وقوع حادثه مجدد بسیار کم است.
وی بابیان اینکه میزان خسارات احتمالی برآورد نشده اما در مقایسه با برف سال ۹۵ که موجب اختلال در سیستم شد ناچیز است، افزود: شهروندان در صورت وجود خاموشی در مناطق مراتب را به مرکز اتفاقات امور برق نهاوند باشماره ۱۲۱ اطلاع دهند.
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