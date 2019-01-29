مصوبه داخلی نیاز به تأیید فرمانداری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران نامه فرمانداری درباره اعتراض هیات تطبیق به مصوبه معرفی ۴ نفر ازکارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی موضوع بند «ب» تبصره پنجم ذیل ماده یکم مصوبه ابلاغی و اصلاحیه بعدی آن مورد بررسی قرار گرفت.

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: اگر اعضای هیأت تطبیق بر اساس نظر شورا، مشاور اعضای شورا در بررسی پرونده ها هستند، دیگر یک مصوبه داخلی است و کسب نظر فرمانداری لزومی ندارد.

وی ادامه داد: مگر ما مشاورانی را که تعیین می کنیم برای تأیید به فرمانداری می فرستیم؟ ممکن است به دلایل دیگر و به جهت احترام و شأنیت این مشاوران رأی و نظر شورا را گرفته باشیم و گرنه منهای نظر مخالف یا موافق فرمانداری، جایگاه این افراد محفوظ است.