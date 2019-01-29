اقتضائات وضع قوانین را فراموش نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران احمد مسجدجامعی درخصوص لایحه تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران در سال ۹۸، با اشاره به این که شورا نمی تواند برای راهنمایی رانندگی تعیین تکلیف کند گفت: ما قانون گذار نیستیم. قانون گذار به خصوص در بحث عوارض جایگاه ویژه خود را دارد. ما در واقع مصوبه گذاریم. این الزامات قانونی خارج از حوزه تشکیلات و اختیارات شورا و شهرداری است.

مسجدجامعی در پاسخ یکی از اعضا که گفته بود پول مورد نیاز پلیس راهنمایی و رانندگی را شهرداری می دهد، اظهار کرد: این که به آنها کمک می دهیم در اصل مطلب تغییری ایجاد نمی کند. ما هزینه برگزاری انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و مانند آن را هم به فرمانداری می دهیم و آنها هم انتخابات برگزار می کنند و این‌ها وظایف قانونی ماست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اما یک نکته دیگر هم هست. دریافت این بدهی و دیون معوقه خودرویی راهنمایی و رانندگی و رانندگی چه الزاماتی دارد؟ گرفتن جریمه قانونی است؟ پلیس موظف به این کار است اما عوارض چنین وضعیتی ندارد و برا آن راه دیگری پیش بینی شده است. وقتی می گوییم این را انجام بدهند چگونه باید انجام بدهند؟ چه لوازمی دارد؟ اینجا یک نکته ای هست که نباید از آن غفلت کرد اگر قاعده ای وضع کردیم باید برای آن، لوازمش را هم ببینیم. حداقل باید نظر راهنمایی رانندگی را هم داشته باشیم تا بگوید امکان اجرای این مصوبه تا چه حد میسر است وگرنه مثل بسیاری از مصوبات راه به جایی نمی‌برد.

وی با اشاره به این که با کلیات این لایحه موافقم اظهار کرد: ولی این که راهنمایی را نندگی را مکلف کنیم، از حوزه اختیارات ما فراتر است و بهتر است شهرداری را موظف کنیم که به نحو مقتضی با راهنمایی و رانندگی هماهنگی کند.

مسجدجامعی در ادامه در باره ماده دوم لایحه تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع گفت: در ماده دوم آمده که مالک وسیله نقلیه موظف است حداکثر ظرف ده روز عوارض اعلام شده را پرداخت و یا نسبت به آن اعتراض نماید در حالی که این زمان بسیار کم است و قانون ماده هفتاد و هفتم هم که به آن استناد شده سی روز را در نظر گرفته است.

در ادامه جلسه موضوع تفویض اختیارات مندرج در برخی بندهای ماده ۱۶ اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شهردار تهران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسجدجامعی با اشاره به مصوبه مجمع عمومی قبلی شرکت اتوبوسرانی که اذعان می دارد شهردار تهران حداکثر تا تاریخ سی و یکم شهریور ۱۳۹۷، اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را تهیه و جهت تصویب و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید گفت: تا کی اختیارات را تفویض کنیم قرار بود اساسنامه تهیه و به شورا ارسال شود؛ اما هنوز این اساسنامه به شورا نرسیده و لازم است اقدام لازم برای ارسال آن به شورا به عمل آید.