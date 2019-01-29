رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر منصور غلامی آمده: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب مدیریتی جنابعالی در حوزه علوم انسانی و اسلامی و بنا به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فناوری به مدت ۴ سال به سمت «رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» منصوب می‌شوید.

وزیر علوم در این حکم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را از مؤسسات پژوهشی منحصر به فردی دانست که بار مسئولیت سنگین ایجاد ارتباط بین دو نهاد مهم حوزه و دانشگاه را بر عهده دارد.

وی تمرکز بر حل چالش‌های کشور در حوزه علوم انسانی و اسلامی و بهره‌گیری از توانمندهای هر دو نهاد علمی کشور را از اهم مأموریت‌های پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دانست.

غلامی همچنین در حکم انتصاب رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرده است از آنجایی که این چالش‌ها نیازمند پژوهش‌های فرا رشته‌ای و انجام آسیب شناسی‌های دقیق می‌باشد ارتباط نظام‌مند پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با دیگر مؤسسات پژوهشی کشور از اولویت بالایی برخوردار است.

وزیر علوم در بخش دیگری از حکم صادره، خواستار ایفای نقش شایسته پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در تحقق اهداف نظام علم و فناوری کشور با پیروی از آموزه‌های اسلامی و مبانی علمی در چارچوب برنامه راهبردی مصوب هیأت امناء و همچنین قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب دولت تدبیر و امید شد.

گفتنی است حجت الاسلام علی‌محمد حکیمیان، عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است و سابقه دو دوره معاونت پژوهشی، آموزشی وفناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را در کارنامه خود دارد.