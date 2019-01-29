۷۰ درصد اعتبارات ملی استان اردبیل تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: تا تیر ماه سال آتی برای جذب باقی مانده اعتبارات فرصت باقی مانده و در تلاش خواهیم بود تا در مدت زمان مقرر در جذب مابقی منابع موفق باشیم.
وی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات اردبیل در لایحه بودجه سال ۹۸ خبر داد و یادآور شد: برای پیشبرد بهتر برنامهها باید از بخش خصوصی حمایت لازم انجام پذیرد چرا که برای توسعه مورد انتظار اعتبارات دولتی به تنهایی کفایت نخواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل به در حال اجرا بودن ۳۴۵ طرح و ۲۱۷ پروژه در این استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به تعدد پروژههای نیمه تمام در تلاش خواهیم بود تا طرحهایی که از پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصدی برخوردار هستند در اولویت جذب اعتبار قرار گیرند.
ندایی اضافه کرد: یکی از مهمترین پروژههای مربوط به حمل و نقل استان پروژه راهآهن اردبیل بوده که با تلاشهای انجام پذیرفته و جذب فاینانس داخلی امیدوار به بهرهبرداری آن تا پیش از پایان سال ۹۹ هستیم که با بهرهمندی از ۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات و اعتبارات دولتی و هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیگیری میشود.
وی در ادامه به اعتبارات ملی راهسازی استان اردبیل نیز اشاره کرد و یادآور شد: اعتبارات این بخش به دلیل نیاز شدید استان در خصوص برخورداری از جادههای استاندارد و ایمن در حدود چهار برابر افزایش پیدا کرده تا طبق برنامه ریزیهای انجام یافته سالیانه بین ۲۵ تا ۳۰ کیلومتر از راههای اصلی به بزرگراه تبدیل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: مسیرهایی از استان که نیاز به ایجاد بزرگراه دارند در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفتند تا جادههای اردبیل - سرچم، اردبیل - مشگینشهر و پارسآباد سربند جزو مسیرهای مورد اشاره باشند.
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