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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

مسابقات قهرمانی سنگ نوردی چهارمحال وبختیاری برگزار شد

مسابقات قهرمانی سنگ نوردی چهارمحال وبختیاری برگزار شد

شهرکرد- مسابقات قهرمانی سنگ نوردی داخل سالن در چهارمحال وبختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، این مسابقات  باحضور ۹۵سنگ نورد از شهرهای ایذه، اصفهان، کاشان، کرمان، شهرکرد، هفشجان، فرخشهر، سامان و فرادنبه در دو بخش دختران و پسران و رده سنی نونهالان و نوجوانان در فردانبه برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی نونهالان دختردرسا اسماعیلی از شهرکرد، نگارکریمی از ایذه و در رده سنی نوجوانان دختر نسترن گل محمدی از سامان و سیده سحر کاظمی از شهرکرد مقام اول را کسب کردند.

همچنین در رده سنی نونهالان پسر سهیل خرمی و امیرمحمدنوربخش از اصفهان ودر رده سنی نوجوانان پسر امیدابراهیمی از فرادنبه و علی شریف زاده ازاصفهان حائز کسب مقام اول این مسابقات شدند.

شرکت کنندگان دراین مسابقات در رشته سرطناب با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کد مطلب 4527668

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