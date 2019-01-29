مسابقات قهرمانی سنگ نوردی چهارمحال وبختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، این مسابقات باحضور ۹۵سنگ نورد از شهرهای ایذه، اصفهان، کاشان، کرمان، شهرکرد، هفشجان، فرخشهر، سامان و فرادنبه در دو بخش دختران و پسران و رده سنی نونهالان و نوجوانان در فردانبه برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.

در رده سنی نونهالان دختردرسا اسماعیلی از شهرکرد، نگارکریمی از ایذه و در رده سنی نوجوانان دختر نسترن گل محمدی از سامان و سیده سحر کاظمی از شهرکرد مقام اول را کسب کردند.

همچنین در رده سنی نونهالان پسر سهیل خرمی و امیرمحمدنوربخش از اصفهان ودر رده سنی نوجوانان پسر امیدابراهیمی از فرادنبه و علی شریف زاده ازاصفهان حائز کسب مقام اول این مسابقات شدند.

شرکت کنندگان دراین مسابقات در رشته سرطناب با یکدیگر به رقابت پرداختند.