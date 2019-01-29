به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در واکنش به تحریم شرکت‌های نفتی PDVSA و Citgo این کشور توسط آمریکا اعلام کرد: قصد دارند با این تحریم‌ ها شرکت سیتگو را از مردم ونزوئلا بدزدند.

رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص گفت: بنابراین می فهمیم که هدف آمریکا تصاحب کردن اموال ونزوئلا است. برای حفاظت از منافع کشورمان پاسخ قانونی لازم را به آمریکا خواهیم داد.

مادورو همچنین تصریح کرد: تصمیم آمریکا بنابه درخواست خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا که خود را «رئیس جمهوری موقت» این کشور خوانده، صورت گرفته است.

وی همچنین تأکید کرد که به دیپلمات‌های ونزوئلایی در آمریکا پیشنهاد رشوه شده است تا تغییر موضع بدهند؛ اما این نمایندگان این پیشنهاد را قبول نکرده‌اند.

به گزارش مهر؛ ونزوئلا طی روزهای گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است. خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا چهارشنبه گذشته به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس خود را «رئیس جمهوری موقت» این کشور اعلام کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز پس از سخنان گوآیدو با انتشار بیانیه‌ ای و بر خلاف منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر اعلام کرد: خوآن گوآیدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت می‌شناسم!

کشورهای ترکیه، مکزیک، روسیه، کوبا، ایران، چین و سوریه از مادورو حمایت کردند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه هفته جاری با تعیین ضرب‌الاجلی اعلام کرده است که اگر طی ۸ روز، زمانی برای انتخابات جدید در ونزوئلا اعلام نشود، خوان گوآیدو رئیس شورای ملی این کشور را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت خواهند شناخت!