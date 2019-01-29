کاهش ۳۰ درصدی بودجه سال آینده شهرداری رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت سه‌شنبه با محوریت بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری رشت برگزار شد. کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت دارای ۹ عضو است که در این جلسه تنها دو عضو حاضر بوده و در سایه عدم حضور ریاست کمیسیون بودجه، نایب رئیس این کمیسیون اداره جلسه را برعهده داشت. مدیر برنامه و بودجه شهرداری رشت نیز برای ارائه توضیحات در مورد لایحه بودجه در این جلسه حضور داشت.

بررسی لایحه پیشنهادی افزایش نرخ بلیت وسایل بازی شهر شادی رشت دستور اول جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت بود که بررسی و مصوب شد.

افزایش ۲۰درصد نرخ بلیت وسایل بازی شهر شادی رشت

مدیر اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت با اشاره به این لایحه، اظهارکرد: شهرداری رشت بعد از بررسی لایحه پیشنهادی و همچنین میزان تورم با افزایش ۲۰درصد نرخ بلیت برای امسال موافقت کرد.

حرفت خواه با بیان اینکه نرخ برخی دستگاه‌های بازی افزایش نیافته است، افزود: نرخ ورودی شهر شادی به ازای هر نفر ۱۰۰۰ تومان بود که به ۱۵۰۰ و پارکینگ نیز به ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

وی با تأکید براینکه شهرداری در شهر شادی رشت سهام‌دار نبوده و تنها درصدی از عواید اجاره را دریافت می کند، ادامه داد: این ملک شخصی با توجه به شرایط جوی در شش ماهه دوم سال در استان گیلان تنها چهار ماه مورد بهره‌برداری قرار می گیرد. عواید حاصل از شهر شادی به حساب سازمان فرهنگی شهرداری رشت واریز می شود.

لزوم شفاف‌سازی در زمینه افزایش عوارض شهر شادی رشت

نایب رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر رشت در ادامه این جلسه خواستار توضیحات بیشتر درباره روند افزایش عوارض شهر شادی رشت شد و افزود: باید مشخص شود این افزایش چه میزان به نفع مالک است و چه منفعتی برای شهرداری دارد.

فرهام زاهد با مقایسه شهر شادی و قصر بازی که امکانات بیشتر و مدرن‌تری دارد، یادآورشد: با تعطیلی شهر بازی قدس، عملا تنها یک فضای بازی برای قشر متوسط در رشت وجود دارد لذا باید برای بخش خصوصی نیز صرفه اقتصادی داشته باشد. وی در ادامه خواستار ارائه گزارش از میزان گردش مالی شهر شادی و عواید ان برای شهرداری رشت شد.

انجام مطالعات برای مسیری جایگزین پل آستاراخان

در ادامه دومین دستور جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. تعریض پل آهنی محله هلال احمر واقع در ابتدای بلوار آستاراخان دستور دوم جلسه امروز بود که طی آن مطرح شد برخی از شهروندان ساکن این محدوده طی درخواستی مکتوب خواستار تعریض و ترمیم این پل توسط شهرداری شده‌اند. این پل که امکان تردد ماشین‌های سنگین و خودروهای امدادی را ندارد در حال حاضر فرسوده بوده و شهرداری نیز پس از بررسی میدانی با ارسال لایحه‌ای از شورای شهر خواستار مصوب قانونی برای تعریض پل شده است.

مدیر اجرایی شهرداری رشت در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه مالکیت این حوزه با اب منطقه‌ای گیلان است، اظهارکرد: پل فعلی فرسوده بوده و از ابتدا نیز برای تردد ماشین‌های سنگین طراحی نشده بود.

شاهانی افزود: پیشنهاد کاربردی، احداث یک پل جدید است که با توجه به مالکیت آب منطقه ای در زمین های اطراف ابتدا باید نظر مالک اخذ و اعتبار لازم برای احداث پل جدید مصوب شود.

وی با بیان اینکه احداث رینگ حریم کانال ژ۵ در دست مطالعه است، ادامه داد: مشاور پروژه در حال مطالعه این مسیر و جانمایی چند پل است لذا می‌توان مصوب را مشروط بررسی مشاور و تعیین مسیر و جانمایی پل کرد.

شاهانی گفت: متاسفانه مراحل مطالعات رینگ ژ۵ بعد از رفتن شهردار قبلی متوقف شد و قرار بود فاز اول آن نیز اجرایی شود.

تعریض پل آستاراخان نیازمند اعتبار ۶۰۰ میلیونی

مدیر خدمات شهری شهرداری رشت نیز در ادامه این جلسه با اشاره به وضعیت این پل، اظهارکرد: با توجه به وجود این پل در محدوده شهری عدم اقدام مناسب برای حل مشکل سبب بروز حوادث ناکوار در أسنده خواهد شد.

علی مقصودی خواستار احداث پل جدید، تعریض و یا مرمت پل قبلی شد، افزود: تمام پل‌ها در حریم آب منطقه‌ای است. براساس برآوردهای صورت گرفته شهرداری اعتبار مورد نیاز برای استحکام و تعریض پل قبلی ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است.

در پایان پس از بررسی موارد ذکر شده مقرر شد همه پل‌های مسیر کانال ژ۵ توسط مشاور پروژه بررسی و به شورا گزارش شود.

کاهش ۱۵درصدی بودجه سازمان‌های شهرداری برای سال ۹۸

مدیر برنامه و بودجه شهرداری رشت در ادامه این جلسه توضیحاتی درباره برخی کدهای لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری رشت داد و بیان‌کرد: شهرداری مناطق ۴ و ۵ درآمدزا نبوده که به همین دلیل مجبوریم از درآمد دیگر مناطق به آنها اختصاص دهیم.

آمنه خدابخشی افزود: هزینه برخی از سازمان‌های خدماتی همانند آتش نشانی نیز بسیار بالا است که درآمد سایر مناطق را به این سازمان اختصاص دهیم.

وی با اشاره به کاهش ۳۰درصدی بودجه سال آینده شهرداری رشت، گفت: بودجه سال آینده سازمان‌ شهرداری‌ها با کاهش ۱۵ درصد همراه است.