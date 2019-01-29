حجت الاسلام کاظم حافظ‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارمندان ادارات باید برخورد مناسبی با مردم داشته باشند، اظهارکرد: مدیران و کارمندان موظف به خدمت به مردم هستند و باید صدای مردم و مشکلات آنها را شنیده و برای رفع آن همدل شده و چاره اندیشی کنند.

وی با بیان اینکه همه ما باید ادامه دهنده راه شهدا در راستای حفظ از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران باشیم، افزود: احترام به ارباب رجوع و برخورد صحیح با آنها وظیفه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

حافظ نیا در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم یادواره ۱۶۶ شهید شهرستان مرزی بندر آستارا در ۱۷ بهمن ماه امسال در محل مصلای آستارا، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان آستارا باید در برگزاری هرچه بهتر این مراسم همکاری و تعامل داشته باشند.