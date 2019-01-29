کلنگ زنی و افتتاح ۳۰ پروژه کشاورزی در استان/ اشتغال زایی ۵۹۶ نفری

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس تاج الدینی عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: طی دهه فجر سال جاری بهره برداری از ۲۳ طرح و کلنگ زنی ۷ طرح را خواهیم داشت.

تاج الدینی با بیان اینکه طرح های کلنگ زنی ۵۷ ‌نفر اشتغال زایی را محقق می کند، ابراز داشت: ظرفیت اشتغال زایی پروژه های افتتاحی ۵۳۹ نفر است.

وی افزود: اعتبار طرح های کلنگ زنی ۸۳ هزار میلیون ریال و مجموع اعتبار طرح های کلنگ زنی و افتتاح ۴۴۰ هزار میلیون ریال است.

‌تاج الدینی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی مسئول تامین و امنیت مواد غذایی کشور است و در این بخش تاکنون مشکلی وجود نداشته است و با کمک مردم می توان از مشکلات و موانع عبور کرد.

تاج الدینی خشک سالی ها را عامل دیگر موثر بر روند و وضعیت تولید محصولات دانست و گفت: با برنامه ریزی در محورهای افزایش بهره وری آب، بهبود کیفیت بذور، استفاده از تکنولوژی و افزایش راندمان با استفاده از روش های نوین آبیاری محقق شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۳۳ هزار هکتار از اراضی آبی ما زیر پوشش آبیاری نوین قرار دارد.

تاج الدین با اشاره به پوشش ۴۴ هکتاری گلخانه ای در استان، عنوان داشت: برنامه ریزی برای ارتقای این ظرفیت انجام شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها ۲۶۳۰ هکتار سطح باغات استان بود، عنوان داشت: در حال حاضر ۳۸ هزارو ۳۳۱ هکتار سطح باغات استان است و در این حوزه تولید ۲۶۰ هزار تن محصول عملیاتی شده است.

وی افزود: تحقق این ظرفیت در حالی است که پیش از انقلاب ۲۲ هزار تن حجم تولیدات باغی استان بود.

تاج الدینی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب تولیدات کشاورزی استان بین ۱۰ تا ۵۰ هزار تن متغیر بوده است، عنوان داشت: در حال حاضر علیرغم همه مشکلات و خشکسالی ها، تولید محصولات کشاورزی استان به ۷۵۰ تا ۹۵۰ هزار تن رسیده است.

تاج الدینی به حوزه شیلات اشاره کرد و بیان داشت: پیش از انقلاب تولید صنعتی در حوزه شیلات نداشتیم، اما در حال حاضر تولیدات این بخش به ۱۷ هزار تن رسیده است.

وی افزود: همچنین تولید گوشت مرغ به روش صنعتی از ۱۹۰ ‌تن پیش از انقلاب به ۱۲ هزار تن رسیده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: تولید تخم مرغ صنعتی استان پیش از انقلاب صفر بوده که در حال حاضر ۳۷۸۵ تن تولید تخم مرغ در استان داریم.

تاج الدینی افزود: در حوزه تولید گوشت قرمز به روش صنعتی، پیش از انقلاب تولید ۲۳ تنی داشتیم که این میزان به ۱۴ هزارو ۸۰۰ تن رسیده است.