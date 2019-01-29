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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

اخبار امنیتی یمن؛

حمله موفق پهپادی به مواضع نظامیان سعودی در عسیر

حمله موفق پهپادی به مواضع نظامیان سعودی در عسیر

منابع یمنی از حمله پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع ارتش عربستان در عسیر و نیز عملیات موفق ضد سعودی ها در نجران و جیزان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از عملیات موفق یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن به مواضع ارتش عربستان در الربوعه در عسیر خبر دادند.

از سوی دیگر ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیاتی موفق ادوات و تجهیزات نظامی ارتش عربستان در جیزان را منهدم کردند.

در جریان انهدام خودرو نظامیان سعودی در شرق جبل الدود در جیزان با موشک هدایت شونده این خودرو نظامی منهدم شد و سرنشینان آن کشته شدند.

منابع یمنی همچنین از کمین محکم ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه مواضع نظامیان سعودی در السدیس در نجران خبر دادند و اعلام کردند که در این کمین قوی، شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 4527696

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