جزییات تصمیم دولت برای تنظیم بازار گوشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی‌نیارکی در حاشیه گردهمایی فعالان صنایع غذایی در جمع خبرنگاران، از تصمیم جدید دولت برای تامین گوشت مورد نیاز صنایع فرآوری غذایی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی با تصمیم دولت و انجام هماهنگی با انجمن فرآورده های گوشتی، تصمیم بر این گرفته که اجازه ثبت سفارش واردات گوشت منجمد برای صنعت را صادر نماید که هم اکنون چند محموله نیز وارد کشور شده است.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: البته شرکت‌ها باید بر روی تامین ریالی مبالغ مورد نیاز برای ثبت سفارش نیز چاره اندیشی کنند؛ اما به هر حال وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته تا علاوه بر صدور اجازه ثبت سفارش واردات، بخشی از گوشت در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام را به صنایع اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: در کنار این، صنایع فرآورده های گوشتی می توانند نسبت به ثبت سفارش گوشت مورد نیاز خود راسا اقدام نموده و از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

صادقی‌نیارکی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در مرحله تخصیص ارز و تنظیم بازار محصولات دامی، اقدامات مناسبی انجام داده است تا قیمت تعدیل شود که به نظر می رسد ظرف روزهای آینده، اثر خود را در بازار به جای خواهد گذاشت.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صمت ادامه داد: از جمله این، تمهیدات واردات لاشه گوسفند است تا بتوان با افزایش سمت عرضه تقاضا را هم کنترل کرد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه معادل ۱۳۰ میلیون نفر ارز دولتی به منظور واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده؛ اما کالا به بازار کشور وارد نشده است، گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم و باید وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات در این حوزه توضیحات لازم را ارائه دهند؛ اما بر اساس گروه های کالایی، هر بخش مسئول خاص خود را دارد که بر این اساس، کالای اساسی مربوط به وزارت جهاد، دارو و تجهیزات پزشکی مربوط به وزارت بهداشت و کالاهای صنعتی نیز از سوی وزارت صنعت ثبت سفارش می شود.