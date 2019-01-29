محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۳ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات و یک عملیات احتیاط حریق حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: شهروندان همدانی دیروز ۵۷۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد ۹ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۲۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۱۵۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۳۸۸ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در خیابان تختی، حریق مغازه در شهرک صادقیه و حریق کنتور برق در اعتمادیه بوده است.

بیاناتی اضافه کرد: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت، ۲ مورد مهار اجسام در حال سقوط در انبار نفت و شهرک بهشتی، مهار حیوانات در بلوار بهشت، رفع آبگرفتگی در خیابان پاستور و عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش آوار در بلوار ارم توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان یاداور شد: تعداد ۹ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.