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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز؛

سامانه اینترنتی فروش بلیت جشنواره فجر شیراز از دسترس خارج شد

سامانه اینترنتی فروش بلیت جشنواره فجر شیراز از دسترس خارج شد

شیراز- سامانه اینترنتی فروش بلیت های هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز به دلایل فنی از دسترس خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله کوتاهی از اعلام آغاز فروش اینترنتی بلیت ۱۹ اثر حاضر در جشنواره فیلم فجر شیراز، سامانه یادشده از دسترس خارج شد که به گفته مسئولان این سایت به خاطر به روزرسانی این مشکل پیش آمده است.

به گفته محسن خباز، مدیر اجرایی هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز مشکل سایت درحال حل شدن می باشد و موضوع به «سرور» سایت مربوط است.

بنا بر آنچه برخی مراجعه کنندگان به سایت ایرانتیک اعلام کرده اند، سامانه فروش باز نمی شود و اگر هم کسی موفق به باز نمودن آن شود ظرفیت صندلی ها تکمیل شده است.

این در حالیست که تلاش خبرنگار مهر برای دسترسی به سامانه فروش اینترنتی جشنواره فیلم فجر شیراز هم با شکست روبه رو شد.

از سویی یک منبع آگاه به خبرنگار مهر، از احتمال هک و یا حمله سایبری به این سامانه فروش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه جاری برگزار می شود در حالیکه روزهای ۱۹ و ۲۰ بهمن برنامه نمایش فیلم ندارد.

کد مطلب 4527738

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