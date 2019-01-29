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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۵۲

روحانی پس از اخذ گزارش وزیر کشور:

تمام امکانات برای رسیدگی به مشکلات ناشی از سیل بسیج شود

تمام امکانات برای رسیدگی به مشکلات ناشی از سیل بسیج شود

رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد همه امکانات لازم در سطح استانهای سیل زده و مناطق همجوار برای مدیریت مشکلات ناشی از سیل، کاهش خسارات و هر گونه کمک لازم به سیل زدگان بسیج شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پس از اخذ آخرین گزارش ها از وضعیت جاری شدن سیل و آبگرفتگی در شماری از استان های جنوبی و غربی کشور، به وزیر کشور دستور داد همه امکانات لازم در سطح استانهای سیل زده و مناطق همجوار برای مدیریت مشکلات ناشی از سیل، کاهش خسارات و هر گونه کمک لازم به سیل زدگان بسیج شوند.

حجت الاسلام حسن روحانی همچنین از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواست تا ضمن تشکیل ستادی متشکل از مسوولان وزارتخانه های نیرو و کشاورزی، ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاههای مرتبط؛ روند مدیریت سیلابها و حوزه های آبگیر، و همچنین رسیدگی به مناطق سیل زده از نزدیک نظارت و مدیریت شود.

به همین منظور و به نمایندگی از سوی رئیس جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به همراه تعدادی از مسوولان دستگاههای خدماتی و امدادی حاضر در ستاد مذکور، عازم مناطق سیلزده خواهد شد.
روحانی همچنین آمادگی کلیه دستگاههای ذیربط و تمهید پیش بینی های لازم در جهت به حداقل رساندن خسارات و بویژه آمادگی و هماهنگی کامل نیروهای امدادی و هلال احمر را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 4527748

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