  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۵۸

ترزا می: اروپا باید دوباره پرونده «برگزیت» را بازکند

ترزا می: اروپا باید دوباره پرونده «برگزیت» را بازکند

نخست وزیر انگلیس از اتحادیه اروپا خواست تا به منظور تصویب «برگزیت» در پارلمان این کشور، پرونده «برگزیت» را مجددا بازکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز سه شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا به منظور تصویب «برگزیت» در پارلمان این کشور، طرح توافقی پیشین را مورد بازمذاکره قرار داده و پرونده آن را مجددا بازکند.

سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس در این خصوص به نقل از وی اعلام کرد: لازم است برخی تغییرات در طرح پیشین برگزیت مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دلیل اصلی عدم موافقت پارلمان با برگزیت برخی مواردی است که باید تغییر کند و به این منظور طرح مذکور باید دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

این خبر در حالی اعلام می شود که نمایندگان مجلس عوام این کشور حدود ۲ هفته پیش با این توافق مخالفت کردند.

کد مطلب 4527750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها