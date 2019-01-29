قدردانی روحانی از دغدغه زیست محیطی کودکان شهرستان بندر ترکمن

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با ارسال پیامی از کودکان شهرستان بندرترکمن به خاطر ارسال طوماری با موضوع «وضعیت نابسامان زیست محیطی خلیج گرگان» و طرح دغدغه های زیست محیطی قدردانی کرد.

تعدادی از کودکان شهرستان بندر ترکمن در سفر اخیر استانی رئیس جمهوری به استان گلستان، طوماری با موضوع «وضعیت نابسامان زیست محیطی خلیج گرگان» تقدیم حجت الاسلام حسن روحانی کرده بودند که رئیس جمهوری نیز در پاسخ پیامی به شرح ذیل برای آنها ارسال کرد:

بنام خدا

فرزندان و آینده سازان ایران عزیز سلام

نامه دلسوزانه شما بیش از پیش باعث امیدواری همه ما به آینده کشور می شود. از اینکه توجه من را به مسایل محیط زیستی خلیج گرگان جلب کردید، از شما ممنونم. قدردانی من را به عنوان یک خدمتگزار برای این میزان حساسیت ناشی از خردمندی تان بپذرید. تلاش ارزشمند شما باعث بیشتر شدن مسئولیت ما می شود. امیدوارم بتوانم به پشتوانه این دلگرمی بزرگ، برای تقاضای به حق شما قدمی بردارم.