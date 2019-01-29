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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۱۸

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

فضای نقادی عالمانه در دانشگاه‌ها ایجاد شود

فضای نقادی عالمانه در دانشگاه‌ها ایجاد شود

اصفهان- مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: فضای نقادی عالمانه را باید در دانشگاه‌ها ایجاد کرد تا به تدریج آستانه تحمل مدیران فرهنگی را بالا ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی عسکری بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار داشت: معاون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها می‌توانند قلب دانشگاه باشند، باید در دانشگاه فضای نقد عالمانه ایجاد کرد و آستانه تحمل مدیران فرهنگی را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه باید خلاقیت در برنامه فرهنگی دانشگاه‌ها یک ارزش و باور شود و مهارت های نوآورانه را در دانشجویان فعال کنیم، اضافه کرد: مدیران فرهنگی در خط مقدم مسائل فرهنگی  قرار دارند.

عسکری تاکید کرد: برخی آیین‌نامه‌ها در شرایط امروز دیگر کمک حال نیستند و باید برای حمایت از دانشجویان کارآفرین، در برخی از این آیین نامه ها تجدید نظر کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه به منظور اثر بخشی بیشتر رویدادهای دانشجویی باید بستر و زیرساخت های آن را ایجاد کرد، افزود: همه ما باید به ارتقای سرمایه‌های اجتماعی فکری کنیم و بر این اساس مجبوریم مشارکت دانشجویان در امور را به حداکثر برسانیم.

وی با اشاره به اتخاذ تدابیری برای پیوستگی دانشگاه‌ها ادامه داد: باید به عنوان دانشگاه موثر به موضوع ورود کنیم و بحث آموزش را به طور جدی پیگیری کنیم.

سامانه جامع نشریات راه‌اندازی کرده‌ایم

عسکری ادامه داد: ما سامانه جامع نشریات دانشگاهی را راه‌اندازی کرده‌ایم که می‌تواند به دانشگاه برای رفتن به سمت استانداردها کمک کند تا افراد با مسئولیت بیشتری در این بخش وارد شوند.

کد مطلب 4527758

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