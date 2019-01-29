به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی عسکری بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار داشت: معاون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها می‌توانند قلب دانشگاه باشند، باید در دانشگاه فضای نقد عالمانه ایجاد کرد و آستانه تحمل مدیران فرهنگی را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه باید خلاقیت در برنامه فرهنگی دانشگاه‌ها یک ارزش و باور شود و مهارت های نوآورانه را در دانشجویان فعال کنیم، اضافه کرد: مدیران فرهنگی در خط مقدم مسائل فرهنگی قرار دارند.

عسکری تاکید کرد: برخی آیین‌نامه‌ها در شرایط امروز دیگر کمک حال نیستند و باید برای حمایت از دانشجویان کارآفرین، در برخی از این آیین نامه ها تجدید نظر کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه به منظور اثر بخشی بیشتر رویدادهای دانشجویی باید بستر و زیرساخت های آن را ایجاد کرد، افزود: همه ما باید به ارتقای سرمایه‌های اجتماعی فکری کنیم و بر این اساس مجبوریم مشارکت دانشجویان در امور را به حداکثر برسانیم.

وی با اشاره به اتخاذ تدابیری برای پیوستگی دانشگاه‌ها ادامه داد: باید به عنوان دانشگاه موثر به موضوع ورود کنیم و بحث آموزش را به طور جدی پیگیری کنیم.

سامانه جامع نشریات راه‌اندازی کرده‌ایم

عسکری ادامه داد: ما سامانه جامع نشریات دانشگاهی را راه‌اندازی کرده‌ایم که می‌تواند به دانشگاه برای رفتن به سمت استانداردها کمک کند تا افراد با مسئولیت بیشتری در این بخش وارد شوند.