۹۸ سال سخت اقتصاد ایران/حمایت گلخانه ای صنعت خودرو را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در گردهمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع غذایی گفت: یکی از افتخارات کشور وجود صنایع غذایی و لبنی است که تا حدود زیادی توانسته ظرف ۴۰ سال بعد از انقلاب از رشد مناسبی برخوردار باشد و رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی به شکل موثری پیش برد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: بسیاری از خانواده ها دهه ۶۰ را به خاطر دارند که برای تامین پنیر مورد نیاز خود مجبور به قرار گرفتن در صف های طولانی بودند و ماست را هم باید در منازل تو. لید می کردند اما اکنون علاوه بر تامین بازارهای داخلی راه محصولات صنایع غذایی و لبنی کشور به بازارهای آسیایی و اروپایی باز شده و صادرات مناسبی به چشم می خورد.

وی تصریح کرد: علت موفقیت این صنعت به عواملی همچون خلاقیت، رقابت، نگاه صادرات گرا و تامین کیفی نیاز مردم برمی گردد در حالی که در برخی صنایع از جمله خودرو به دلیل نبود رقابت در جا زده ایم و علاوه بر اینکه دولت با حمایت های گلخانه ای این صنعت را حمایت کرده اما همچنان روی پای خود نایستاده است.

به گفته خوانساری، نگاه صادراتی نکته مهمی است که می تواند علاوه بر کسب رضایت مشتریان ایرانی ارزآوری برای کشور داشته و صنایع داخلی را هم رقابت پذیر کند.

وی اظهار داشت: سه بخش از صنعت کشور هیچ گاه از سفره های مردم خارج نمی شوند که شامل پوشاک، مسکن و صنایع غذایی هستند. به خصوص اینکه صنایع غذایی آخرین حلقه از محدودیت های سفره خانوار است و نیاز به آن سبب می شود بتوان همواره بر روی ماندگاری بازارها در صورت حفظ کیفیت فکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: سال ۹۷ سال بسیار سختی برای همه صنایع ایران و صادرات کشور بود و پیش بینی می شود سال آتی نیز همین سختی را پیش رو داشته باشیم لذا باید بر روی تکمیل زنجیره های تولید کار کرده و صنایع تبدیلی را رونق بخشیم.